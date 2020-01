Odbojkarji ACH Volley do dvanajste pokalne zvezdice

Po prvih dveh nizih je sicer kazalo, da so Mariborčani, ki so v sezoni izgubili obe medsebojni tekmi, zmožni pripraviti še eno presenečenje. Z mladostno razigranostjo in veliko energijo so znali izkoristiti slabe trenutke favorizirane ljubljanske ekipe, povedli z 1:0, v drugem pa vodili z 21:20. Toda serijski državni prvaki so se še pravočasno zbrali, ujeli ritem, začeli bolje servirati in blokirati, na koncu pa so tekmo mirno pripeljali do konca.

Ljubljančani so najbrž v finalu pričakovali gostitelje, igralce Calcita Volleyballa, v prvem nizu so igrali, kot da na Mariborčane ne bi bili pripravljeni. Ker jim ni stekel servis in posledično ne tudi blok, niso našli idej, kako bi se lotili razpoloženih tekmecev. Ti so prvič povedli za dve točki po asu Aljoše Bogožalca,Alan Košeninajih je popeljal v vodstvo s 16:12, nato pa z asom še povečal prednost. Ko so se prvaki približali na 20:21, je bilo videti, da stvari prihajajo na svoje mesto, toda nato je do takrat najboljši posameznik v ljubljanski ekipi Božidar Vučičević storil dve zaporedni napaki, ki sta se v nizu izkazali kot odločilni.

Ko so oranžni zmaji na začetku drugega niza povedli s 5:2 in malo pozneje z asom Andrije Vilimanovića, to je bil za ACH tudi prvi as na tekmi, tudi 10:6, se je spet zdelo, da so ujeli ritem in da mariborska igra razpada. Toda Škorc, ki je pri zaostanku svoje ekipe z 9:15 vzel odmor, je svoje varovance znal umiriti in ustaviti tekmečev nalet. Razlika je začela kopneti, Košenina je pred končnico izid izenačil, trenutek pozneje so Mariborčani celo povedli. Toda Vučićevič je z dvema točkama ACH spet vrnil v prednost, po izidu 23:22 pa so branilci naslova zabeležili dva bloka. Zaključno žogo jim je priboril Uroš Pavlović, izkoristil pa jo je Jan Pokeršnik.