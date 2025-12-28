Naslovnica
Slovenska odbojka 2025: ženski vzpon in moško novo poglavje

Ljubljana, 28. 12. 2025 06.00 pred 1 uro 5 min branja 0

Avtor:
Nina Mihalič
Slovenskim odbojkarskem so se z uvrstitvijo na olimpijske igre izpolnile dolgoletne sanje.

Slovenska odbojka je v zadnjem letu postregla s številnimi presenečenji, tako na reprezentančni kot tudi na klubski ravni. Luč je močneje zasvetila predvsem na žensko odbojkarsko reprezentanco, ki se je na svojem premiernem nastopu na svetovnem prvenstvu odrezala več kot odlično. O medalji je bilo morda preuranjeno sanjati, vtisa, ki so ga dekleta pustila v tem letu, pa ni bilo mogoče pokvariti. Na drugi strani so njihovi moški kolegi znova obstali tik pod zmagovalnim odrom, v obdobju iskanja ravnotežja in napovedi boljših časov.

Slovenskim odbojkarskem so se z uvrstitvijo na olimpijske igre izpolnile dolgoletne sanje.
Slovenskim odbojkarskem so se z uvrstitvijo na olimpijske igre izpolnile dolgoletne sanje.
FOTO: 24ur.com

Slovenska odbojka je v letu 2025 hodila po zanimivih poteh. Medtem ko je bila moška reprezentanca v tranzicijskem obdobju in je skupaj z novim selektorjem tipala okolje, je ženska izbrana vrsta poskrbela za enega največjih uspehov v zgodovini. Pestro je bilo tudi na klubskem prizorišču, predvsem v Ljubljani, kjer so pripravili kar nekaj lepih presenečenj, ki so jih slovenski ljubitelji odbojke z veseljem pozdravili.

Moška odbojka na prehodu, na slovenski klopi znova Italijan

Če gremo po vrsti – eden od odmevnejših trenutkov iztekajočega se leta se je zgodil januarja, ko se je s selektorskega stolčka moške reprezentance poslovil Gheorghe Creu. Romun je reprezentanco prevzel tik pred svetovnim prvenstvom leta 2022, ki ga je gostila tudi Slovenija. Odbojkarska zveza Slovenije se mu je zahvalila za doprinos k razvoju slovenske odbojke, med njegove največje uspehe pa zagotovo sodi zgodovinska uvrstitev na olimpijske igre, ki so leta 2024 potekale v Parizu.

Zgodbo o uspehu zlate generacije slovenskih odbojkarjev lepo povzame športna dokumentarna serija Bratje z igrišča, ki je premiero doživela spomladi. Od solza žalosti do največjega odra svetovne odbojke, vsi deli so na voljo na VOYO.

Na sedežu Odbojkarske zveze Slovenije so verjeli, da je čas za novo poglavje. Februarja je postalo jasno, da se na slovensko klop seli Fabio Soli, trenutno trener Roka Možiča in Uroša Planinšiča v italijanski Veroni. Pred tem je skupaj s slovenskim reprezentantom Janom Kozamernikom s Trentinom osvojil elitno Ligo prvakov. Pogodba je bila sklenjena za dve leti z možnostjo podaljšanja še za dodatni dve.

Bratje z igrišča
Bratje z igrišča
FOTO: VOYO

Časa za uvajanje ni bilo veliko. Pred reprezentanco sta stala dva velika cilja, obenem pa je bilo jasno, da bo prišlo do pomladitve ekipe. Nekateri dolgoletni člani so po olimpijskih igrah napovedali reprezentančni premor ali celo slovo. Med njimi je bil tudi Dejan Vinčić, ki se je pred domačimi navijači poslovil v Stožicah. Ljubljana je namreč znova gostila tretji turnir elitne Lige narodov, ob svetovnih prvakih Italijanih pa so v slovensko prestolnico prišli še Srbi, Nizozemci, Ukrajinci in Kanadčani. Na pomoč reprezentanci sta takrat priskočila tudi izkušena Alen Pajenk in Gregor Ropret.

Slovenski reprezentanci je skozi tri turnirje uspelo izboriti nastop na zaključnem turnirju najboljših osmih, kjer so znova osvojili nehvaležno četrto mesto. Zmaga proti olimpijskim prvakom Francozom v četrtfinalu je močno odmevala, a so bili v polfinalu premočni aktualni svetovni prvaki Italijani. V tekmi za tretje mesto je sledil še poraz proti Braziliji.

Zmaga slovenskih odbojkarjev na uvodni tekmi svetovnega prvenstva.
Zmaga slovenskih odbojkarjev na uvodni tekmi svetovnega prvenstva.
FOTO: FIVB

Kljub četrtemu mestu so bili odzivi na nastope v Ligi narodov pozitivni. Igra je bila na visokem nivoju, predstave pa primerljive s tistimi iz preteklih let. Nato je sledilo svetovno prvenstvo na Filipinih. Kljub drugačnim napovedim je bila ekipa skoraj v popolni postavi, manjkala sta le Klemen Čebulj in poškodovani Rok Možič. Glede na predstave v Ligi narodov so bila pričakovanja visoka. Gregor Ropret je pred odhodom dejal: "Če bi lahko tri od štirih medalj z evropskega prvenstva zamenjal za eno s svetovnega, bi to z veseljem storil."

Slovenci so v skupinskem delu premagali Čile in Nemčijo ter izgubili proti Bolgariji. V osmini finala pa so se njihove sanje razblinile. Na prvenstvu, polnem senzacij, so morali premoč priznati reprezentanci Združenih držav Amerike."Američani so bili boljši v vseh elementih igre, igrali so pametneje. Ne vem, ali smo jih v čem sploh prekosili," je po tekmi povedal kapetan Tine Urnaut.

Najboljša uvrstitev Slovenije na svetovnih prvenstvih tako ostaja četrto mesto iz Katovic leta 2022. Kljub temu si reprezentanca zasluži pohvale, menjava sistema, rotacija igralskega kadra in težave s poškodbami so pustile posledice, a iskrica ostaja, želja po novih medaljah pa prav tako.

Ženska reprezentanca spisala zgodovino

Slovenske odbojkarice so blestele že pred začetkom svojega premiernega svetovnega prvenstva. S sproščenostjo in simpatičnostjo so navduševale na družbenih omrežjih ter dale jasno vedeti, da na prvenstvo ne odhajajo zgolj sodelovat.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ko je šlo zares, so energijo prenesle tudi na parket. Po dobrih predstavah na uvodnih tekmah in porazih proti Združenim državam Amerike ter Češki je sledila izjemna zmaga proti Argentini s 3:0. Čeprav Slovenke niso imele vsega v svojih rokah, se je razplet izšel po njihovih željah. Uvrstitev v osmino finala je odmevala, kot drugouvrščena ekipa skupine D so se prebile med najboljših 16 reprezentanc sveta.

Velika senzacija, a še bolj kot rezultat je navduševala njihova igra in povezanost. Italijanski strateg Alessandro Orefice je opravil izjemno delo, dekleta pa so dokazala, da se za prihodnost slovenske ženske odbojke ni treba bati.

"Mislim, da se še ne zavedamo, kako velik korak smo naredile za reprezentanco," je po vrnitvi domov dejala Lorena Lorber Fijok. "Takšnega veselja po zmagi še nismo doživele. Občutki so podobni tistim ob osvojenih lovorikah, to je eden lepših trenutkov moje kariere." Z njo se je strinjala tudi izkušena Eva Pavlović Mori.

Trud in dobro delo reprezentance nista ostala neopažena, ekipa je bila nagrajena z nazivom najboljše ekipe leta 2025.

ACH misli resno, med elito se ne želijo le pokazati

Med odmevne zgodbe preteklega leta sodi tudi klubski uspeh ljubljanskega ACH Volleyja. Serijski slovenski prvaki so v svoje vrste pripeljali zveneča imena, oranžni dres so oblekli Alen Pajenk, Gregor Ropret, Tonček Štern in dolgoletni kapetan reprezentance Tine Urnaut.

Ljubljančani so v novo sezono vstopili z visokimi ambicijami, predvsem z željo po vidni vlogi v elitni Ligi prvakov. Pot do skupinskega dela ni bila enostavna, saj so si morali mesto zagotoviti skozi tri kvalifikacijske kroge. V napetih obračunih so bili boljši od ekip Orion Stars, Dinamo Bukarešta in Radnički Kragujevac.

Z zrelo in zanesljivo igro so dokazali, da lahko konkurirajo tudi uveljavljenim evropskim klubom. Žreb skupinskega dela jim je namenil italijanski Trentino, turški Ziraat in francoski Tours. Velika imena prinašajo velike tekme, dolgčasa v Ljubljani za odbojkarske navdušence zagotovo še dolgo ne bo.

odbojka slovenija OI Soli ACH

Mujanović prihodnjo sezono v dresu italijanskega velikana

