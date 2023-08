Odbojka: Slovenci boljši od evropskih in svetovnih prvakov

Slovenska odbojkarska reprezentanca se na pripravljalnem turnirju na Poljskem očitno počuti odlično. Po tem, ko so fantje petkov dan začeli z zmago nad Poljaki, so v takšnem ritmu nadaljevali tudi v soboto, ko so bili boljši od močne italijanske reprezentance. V nedeljo naše fante čaka še obračun z aktualnimi olimpijskimi prvaki Francozi. Ti so sicer v petek izgubili proti Italijanom, osvojili niso niti niza.

Na prestižnem turnirju, na katerega so letos povabilo dobili tudi Slovenci, so bili do sedaj najuspešnejši domačini Poljaki. Dosegli so kar 10 zmag in so tudi aktualni zmagovalci. Po dve zmagi so dosegli še Brazilci, Rusi in Nizozemci, enkrat pa so bili uspešni Italijani, Nemci in Bolgari. Za letošnjo lovoriko ima dobre možnosti ravno Slovenija.

Po končanem turnirju slovenske odbojkarje čaka pot v bolgarsko Varno, kjer bodo 30. avgusta na tekmi proti Ukrajini začeli nastope na evropskem prvenstvu. Tam bodo branili tri srebrne medalje, ki so jih osvojili leta 2015 v Bolgariji, 2019 v Franciji in 2021 na Poljskem.