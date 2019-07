Slovenci izgubili uvodni niz, nato pa ob bučni podpori s tribun strli Beloruse

Slovenci so v postavi Gregor Ropret, Klemen Čebulj,Tine Urnaut, Tonček Štern, Alen Pajenk, Jan Kozamernik in Jani Kovačič začeli zelo medlo in Belorusom dovolili, da so spretno ohranjali vodstvo. Gostje so dobili uvodni niz z 21:25. Belorusi so povedli že v samem začetku, slovenska izbrana vrsta pa jih je nekajkrat uspela dohiteti, a vsakič znova je gostom uspelo vnovič povesti. V nadaljevanju so se slovenski odbojkarji vendarle uspeli zbrati, v tesnem zaključku so Slovenci le uspeli izkoristiti četrto zaključno žogo za izenačenje na 1:1 v nizih.

Preobrat slovenske izbrane vrste je goste vrgel s tira. Tretji niz je gladko pripadel slovenskim odbojkarjem pod vodstvom Alberta Giulianija (25:20), Slovenci pa so zmago potrdili z osvojenim četrtim nizom, tega so dobili s 25:18, in se tako veselili uvrstitve v finale. Tam se bodo pomerili s Kubo.