Odbojkarice enotne po uvrstitvi na EP: 'Tokrat ne bomo zgolj sodelovale'

Drugo mesto, za katerega bi v Izraelu zadostoval že niz ali 38 osvojenih točk, je bilo dovolj, da so se uvrstile na prvenstvo, ki bo potekalo v štirih državah, in sicer v Turčiji, na Poljskem, Slovaškem in Madžarskem. Prvič so Slovenke na evropskem prvenstvu igrale leta 2015, ko so na Nizozemskem pod vodstvom selektorja Bruna Najdičazabeležile tri poraze. "Zelo smo veseli današnje zmage. Ekipa je sem prišla z veliko motivacije in pripravljena, da tekmo odigra dobro. Zmage smo si zelo želeli in čeprav smo vedeli, da nam 38 točk zadošča za uvrstitev na evropsko prvenstvo, smo želeli igrati dobro. Dobro smo trenirali, na visoki ravni in z veliko motivacije, in to smo prišli pokazat tudi v Izrael. Vsi smo veseli in rad bi se zahvalil vsem dekletom, tem, ki so tu v Raanani, in tistim, ki so ostale doma. Imamo veliko skupino igralk, sestavljamo dobro ekipo in za našo prihodnost je to zelo dobro," po uvrstitvi na EP pravi selektor Alessandro Chiappini.