Odbojka: Za konec turnirja Francozi močnejši od Slovencev

Francozi so po dveh porazih, tako proti Italijanom kot tudi proti Poljakom, pričakovano prestavili v višjo prestavo in danes z odlično igro nadigrali Slovence. Na zadnji tekmi turnirja se bosta pomerili Poljska in Italija.

Na Wagnerjevem memorialu so bili do sedaj najuspešnejši domačini Poljaki. Dosegli so kar 10 zmag. Po dve zmagi so si priigrali še Brazilci, Rusi in Nizozemci, enkrat pa so bili uspešni Italijani, Nemci in Bolgari.