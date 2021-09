Giuliani: Potrdili smo, da smo tam, kamor spadamo, med najboljšimi štirimi

Evropsko prvenstvo se bo nadaljevalo v soboto, 18. septembra, v Katovicah na Poljskem, kjer bodo na sporedu zaključni obračuni. Na polfinalnih tekmah se bodo pomerile Poljska in Slovenija ter Srbija in Italija. Slovenski odbojkarji se bodo v boj za odličja podali že tretjič. Leta 2015 so v Bolgariji osvojili srebro, srebrno medaljo so leta 2019 prinesli tudi s finala v Franciji, sicer pa domačega prvenstva v Ljubljani, medtem ko so leta 2017 na Poljskem v četrtfinalu klonili proti Rusiji.

Izjave iz slovenskega tabora po četrtfinalni tekmi:

Dejan Vinčić: "Boljšega darila ne bi mogel dobiti. Presrečen sem, da smo zmagali in se uvrstili v polfinale. Zdaj lahko nazdravimo za moj rojstni dan, potem pa gremo naprej. Začeli bomo razmišljati o Poljakih in se poskusili čim bolj pripraviti nanje. Danes mogoče nismo bili najboljši v igri za menjavo, smo pa to nadoknadili v igri blok-obramba, v kateri smo bili fenomenalni in izkoristili te žoge. Imamo pa še rezerve in lahko zaigramo bolje."

Klemen Čebulj: "Danes smo tekmo začeli s pravo energijo, pravo zbranostjo in nismo podlegli publiki, ki smo jo že vsi nestrpno pričakovali zaradi vzdušja v dvorani. Mislim, da smo vrhunsko odigrali igro blok-obramba. Mogoče bomo morali še nekaj dodati pri sprejemu, a če bomo nadaljevali s tako energijo, bo res lepo spremljati Slovenijo."

Selektor Alberto Giuliani: "Odigrali smo dobro tekmo, še zlasti smo blesteli v obrambi in pri začetnem udarcu. To sem želel od fantov, to sem si želel za zadnji del tega prvenstva. Vsi so govorili o Sloveniji in zdaj smo znova potrdili, da smo tam, kamor spadamo – med najboljšimi štirimi ekipami. Tudi v teh dveh dneh, ki nas ločita od polfinala, želim od fantov maksimalno osredotočenost in predanost, da bomo za najpomembnejši del tekmovanja res v najboljši formi."