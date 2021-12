Škorc: Fantje so dali maksimum, vedeti pa moramo, kaj je realnost

Mariborski odbojkarji so si lani z naslovom državnega prvaka odprli "vrata" v Ligo prvakov, v 2. krogu skupinskega dela pa so sinoči v dvorani Tabor odigrali prvo domačo tekmo v tem tekmovanju. Po pričakovanju so ostali praznih rok (0:3 v nizih), saj jim je nasproti stalo italijansko moštvo, ki cilja v tej sezoni zelo visoko, Lube Civitanova. Italijansko moštvo je bilo lani drugo v Ligi prvakov, drugi so bili tudi na pravkar končanem svetovnem prvenstvu v Braziliji.

Pred mikrofon sta iz domačega tabora po tekmi stopila igralec Uroš Planinšič in trener Sebastijan Škorc. Trener domače zasedbe je med drugim dejal: "Imamo Ligo prvakov v Mariboru, to so si fantje priigrali lani in letos. Učimo se in nabiramo izkušnje in vemo o kakšnem tekmecu govorimo. Največje zvezde svetovne odbojke so bile tukaj. Vesel sem, da smo lahko igrali in tudi dobro odigrali, fantje so dali maksimum. Seveda pa čestitke moštvu Lubeja za to, kar so prikazali. So eni od resnih kandidatov za osvojitev lovorike v evropskih tekmovanjih. Fantje na treningih in tekmah dajejo maksimum, moramo pa se zavedati, kaj je realnost." Več pa v videoprispevkih obeh članov mariborskega moštva.

Prav kompaktnost slovenskih prvakov, četudi so gladko izgubili uvodni in drugi niz, je nekaj, kar vliva upanje trenerju Škorcu, da bi lahko Štajerci v nadaljevanju evropske sezone še komu prekrižali načrte. Sploh, če jih bo na parketu dvorane Tabor podcenil. Več o aktualnem trenutku mariborske moške odbojke v športnem delu oddaje 24UR.

Naslednji tekmec Mariborčanov bo Lokomotiva Novosibirsk, tako bo tekma 3. kroga Lige prvakov na sporedu v Novosibirsku v torek, 11. januarja.