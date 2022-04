V Novi Gorici bodo prihodnost gradili na mladih domačih igralkah

Novogoričanke so si v soboto na drugi tekmi državnega prvenstva za tretje mesto priigrale bronasto medaljo. Dvorana v Novi Gorici je bila polna, vzdušje na tribunah pa pravo navijaško. Podpora, ki so je bile deležne domače igralke, je razveselila vse v klubu. "Neverjetna srčna podpora s tribun ti vlije novih moči. Navijači, ki so se povezali v skupino pravih prijateljev – to je dandanes v odbojkarskem svetu redkost. Toda mi to imamo, povezano celoto. Bili so naš sedmi igralec na igrišču," pove izvršna direktorica kluba Ines Vidič.

Novogoričanke so v soboto prevladovale na vseh nivojih igre. Tako kot na prvi tekmi so bile tudi na drugi prepričljivo boljše. Pričakovale so težjo borbo, a se je SIP Šempeter na koncu izkazal za lahko oviro. Najkoristnejša igralka sobotne tekme je bila domačinka Polona Marušič. "Sezona se je za nas začela precej slabše, kot smo načrtovale. Poškodbe so terjale svoj davek. Glede na vse sem seveda presrečna, da smo na koncu osvojile medaljo. Zasluženo medaljo. Naša ekipa je bila zelo kvalitetna in ravno zato mislim, da bi se lahko v polfinalnem obračunu bolje zoperstavile tudi Kamničankam. V naslednji sezoni si želimo še korak dlje, želimo si zaigrati v finalu državnega prvenstva."