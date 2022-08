Čebulj (p)o menjavi na selektorskem stolčku: Gledati moramo naprej. Samo naprej

54-letni Romun Gheorghe Cretu, ki je v letošnji sezoni s poljskim prvoligašem Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle osvojil evropsko ligo prvakov, ob tem pa tudi obe največji poljski lovoriki, v državnem prvenstvu in pokalu, bo na prihajajočem svetovnem prvenstvu, ki bo v Sloveniji in na Poljskem potekalo od 26. avgusta do 11. septembra, vodil naše odbojkarje. Izkušeni Romun ima za sabo dolgo trenersko zgodovino, ki se je začela leta 1997, ko je imel vlogo trenerja in igralca pri avstrijskem Sokolu z Dunaja. Igralsko kariero je na poklicni ravni sklenil leta 2000 po petnajstih sezonah.

Naslove je osvajal že kot igralec tako v domovini kot v Avstriji. Tam je prvič postal državni prvak tudi kot trener z dunajsko zasedbo hotVolleys. V zadnjih dvanajstih letih je bil trener številnih poljskih klubov, deloval je tudi v Rusiji, kjer je treniral Kuzbass iz Kemerovega in Belgorod. Vmes je bil dejaven še v Katarju (2013, 2014).

V reprezentančni odbojki je sedel na klopi Estonije (2014–2019) in Romunije v letih 2007 in 2008. Dvakrat je bil v Estoniji izbran tudi za trenerja leta, potem ko je osvojil evropsko ligo v letih 2016 in 2018.

Zdaj bo vodil Slovenijo, ki jo čez slabe tri tedne čaka domače svetovno prvenstvo. Na njem bo nastopila drugič, potem ko je bila pred štirimi leti v Italiji na koncu dvanajsta. V skupinskem delu tokratnega SP se bodo varovanci novega selektorja pomerili s Kamerunom (26. 8.), Francijo (28.) in Nemčijo (30.).