Bonitta: Igra še ni na želeni ravni, toda verjamem v naša dekleta

Varovanke selektorja Marca Bonitte so z grško reprezentanco v minulih dneh odigrale kar šest pripravljalnih dvobojev, po tri v Kranjski Gori in Solunu.

Na grških tleh so slovenske odbojkarice sicer pokazale napredek v igri - enkrat so zmagale z izidom 3:0, dvakrat pa remizirale z 2:2 -, toda prekaljeni italijanski strateg verjame, da so naša dekleta zmožna še veliko boljših predstav, kot jih trenutno kažejo. "Rezultat je bil na vseh tekmah približno enak, ekipi sta precej izenačeni. Na zadnji tekmi smo imeli nekaj težav z zbranostjo, dekleta so se težko osredotočala na igro. Glede na to je rezultat 2:2 za nas kar dober. Moramo se še izboljšati, še posebej igro v protinapadu. Tokrat smo se v veliki meri posvetili bloku in obrambi, tudi protinapadom, na drugi strani pa je bila Grčija zelo dobra, predvsem pri začetnem udarcu. Pri sprejemu še imamo težave. Čaka nas še kar nekaj dela, ostati pa moramo prava ekipa, torej držati skupaj in se pripraviti na začetek kvalifikacij," za uradno spletno stran Odbojkarske zveze Slovenije dober teden dni pred začetkom kvalifikacij za EP poudarja Marco Bonitta.