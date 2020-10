Slovenke evropsko prvenstvo zaključile na sedmem mestu

Slovenske odbojkarice so se s Slovaško na tem prvenstvu pomerile še drugič in tudi tokrat nekoliko bolje začele srečanje, saj je moral slovaški strateg Marek Malickypri zaostanku z 1:4 poseči po prvem odmoru. Njegove varovanke so se vrnile v igro in ujele priključek na 6:7, a naša dekleta so bila v nadaljevanju bolj prepričljiva. Uspešno sta ob mreži igrali predvsem Naja Šalamun in Neja Čižman, ki je prispevala še as za 18:12, točko za 21:16 je dosegla Taja Gradišnik Klanjšček z varanjem. Varovanke Sama Miklavca so hitro prišle do prve zaključne žoge pri 24:17 in jo z blokomŽane Godec in Ise Ramić tudi izkoristile. Ramićeva, ki je v zaključku uvodnega niza na korektorskem mestu zamenjala Gradišnik Klanjščkovo, je v igri ostala tudi v drugem nizu, sicer pa je slovenska klop vztrajala z začetno postavo. Set so predvsem na račun dobrih začetnih udarcev bolje začele Slovakinje in Miklavca pri 1:4 prisilile v odmor, a se razmerje moči tudi po njem ni spremenilo (3:7). Po varanju slovenske podajalke Žane Ivane Halužan Sagadin in dveh napakah tekmic se je naša vrsta približala in po bloku Ramićeve izenačila na 8:8. Šalamunova je prinesla prvo vodstvo Slovenije v tem nizu, Čižmanova in Lebanova pa sta našo vrsto popeljali do reziltata 13:10 in prekinitve na zahtevo slovaške klopi. Na začetni udarec Ramićeve sta Lebanova in Godčeva s protinapadoma poskrbeli za vodstvo s 17:12. Slednje je zadostovalo za mirno nadaljevanje, naša dekleta so še naprej igrala v visokem ritmu in se zasluženo veselila zmage s 25:19.

V tretjem nizu so slovenske odbojkarice, kot piše na uradni spletni strani OZS, zopet zelo dobro začele in si hitro priigrale lepo prednost, tako da je slovaška klop morala zahtevati odmor pri 3:7. Alexandra Fricova je prekinila nalet naše vrste, nato pa je Boledovicova dodala še as, a je z enako mero vrnila Lebanova. Ratka Haskova je bila zaslužna, da je bil izid na 9. točki izenačen, Miklavc je svoje varovanke poklical na klop. Sledil je padec zbranosti v naši reprezentanci, Slovakinjam je prvič na tekmi uspel niz petih zaporednih točk, razlika je narasla na 16:11. V igro je v naši vrsti prišla Tia Koren, a so bile tekmice še naprej razigrane, dosegale so točke z napadi, si točko za 23:16 zagotovile z novim asom Fricove. Pri vodstvu s 24:16 so Slovenke še dosegle tri zaporedne točke, nato pa so nasprotnice prišle do zmage s 25:19.