Slovenci v petih nizih strli Kamerunce

V uvodnem nizu je tudi pomlajena slovenska zasedba zmagala zanesljivo in Kamerun pustila pri 17 točkah. A so se nato afriški tekmeci vrnili v igro. V drugem nizu sta bili ekipi dokaj izenačeni, a so imeli gostje vseskozi rahlo pobudo. Slovenija je bila nazadnje blizu pri 17:20, Kamerun pa je nato dobil niz. Še bolj prepričljiv je bil v tretjem; gostiteljem so takrat Kamerunci vrnili z mero iz prvega niza in brez težav prišli do vodstva na tekmi. Zato pa je bil četrti niz spet slovenski; po vodstvu 14:9 in 22:16 je Slovenija izenačila in pripeljala tekmo do odločilnega petega niza. Tudi ta je bil dolgo izenačen, a so si Slovenci prvi priigrali dve točki naskoka (10:8). V končnici so odigrali zrelo in po vodstvu s 14:12 je že prvo zaključno žogo izkoristil Nik Mujanović, ki je bil s 23 točkami tudi najučinkovitejši v slovenskem moštvu.