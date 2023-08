Pred slovenskimi odbojkarji je prva resna preizkušnja letošnje sezone

Popotnico za hitro bližajoče se evropsko prvenstvo. Za slovenske odbojkarje je torej čas za prvo pomembno preizkušnjo letošnje sezone. V ponedeljek se bo namreč začel Eurovolley, prvenstvo, ki bo potekalo v štirih državah (Bolgarija, Italija, Severna Makedonija in Izrael). Dvoboji se bodo zaključili 16. septembra s finalnim spektaklom v italijanskem Rimu. Naša reprezentanca bo tekmovanje začela v bolgarski Varni, kjer bodo v skupini B njeni nasprotniki domačini Bolgari, Finci, Španci, Hrvati in Ukrajinci. Najatraktivnejša tekma se pričakuje z gostitelji prvenstva, ki so nas v letošnji izvedbi Lige narodov lepo nadigrali: "Mislim, da motivacija tukaj ne bo vprašljiva že s tega razloga, ker bo dvorana polna. Poleg tega pa se zavedamo, kako dobri in kvalitetni so Bolgari. V Ligi narodov smo jih morda nekoliko podcenili, malo premešali postavo, pa potem enostavno, ko so oni bili v naletu, jih nismo znali več ustaviti. Super tekma bo, smo veseli, da bomo imeli priložnost za revanšo. Seveda upam, da bo tokrat rezultat na naši strani," pove Grega Ropret .

Da je slovenska odbojkarska reprezentanca tista, ki spada v sam vrh evropske, kot tudi svetovne odbojke, je pokazalo letošnje povabilo na prestižni Wagnerjev memorial, ki je potekal na Poljskem, natančneje v Krakovu. Za Slovenijo je bilo to prvič, Jan Kozamernik , ki je bil poleg Roka Možiča izbran v idealno postavo turnirja, pa je prepričan: "Lep pripravljalni turnir, mislim, da nam je tega v preteklosti manjkalo. Zelo sem tudi vesel, da smo bili prvič povabljeni, kajti to je čast in pokazatelj našega dobrega, trdega dela v preteklosti. Individualna nagrada ni toliko ključnega pomena kot to, da smo pokazali lepe predstave in si napravili krasno popotnico za naprej."

Toda tudi Ukrajinci so že pokazali, da so zahteven nasprotnik. Na lanskem svetovnem prvenstvu, ki je potekalo tudi v Sloveniji, se je zdelo, da bodo v četrtfinalnem obračunu usodni za Slovenijo. Na koncu je naša reprezentanca vzela stvari v svoje roke in se uvrstila na zaključne boje, ki so potekali v poljskih Katovicah, kjer smo osvojili nehvaležno četrto mesto. Kljub vsemu velik uspeh slovenske odbojke, ki je dopolnil tri srebrne medalje, ki so si jih priborili na evropskih prvenstvih leta 2015, 2019 in 2021. Slovenija je torej navajena na osvajanje drugega mesta, kaj lahko naredijo drugače, da bi si tokrat okoli vratu nadeli zlati lesk:"Težko je reči, sam vrh odbojke je trenutno precej širok, veliko je zares, zares kvalitetnih reprezentanc. Italija, Poljska, Francija. Mislim, da so mogoče oni še vedno tisti korak pred nami, toda mi delamo vse, da bi jih ujeli, da bi jih končno preskočili. Preskočili še to zadnjo stopničko. Letos je seveda še nekaj menjave sistema brez klasičnega korektorja. Tako da ja, nekaj novosti je in res delamo vse, da bi letos spet prišli v finale in bi se tokrat morda posrečilo za zlato medaljo. Na Poljskem so bile vse te ekipe, ki jih gre pričakovati v polfinalu, in videli smo, da so premagljive, da se da igrati z njimi. Toda treba je biti konstanten, stoodstoten vsako tekmo, in če bo tako je mogoče vse," še pove Ropret.

Prvo mesto v skupini in lažja pot v nadaljevanju

Za slovenske odbojkarje je najpomembneje, da si pripravijo čim boljše izhodišče za nadaljevanje tekmovanja. Dejstvo je, da je Slovenija na papirju favorit, toda skupine ne gre podcenjevati. "Če si favorit skupine, je dejstvo zagotovo to, da gre za lažje nasprotnike. Pred leti bi sicer ravno takšna skupina morda veljala za težko, toda sedaj, ko smo med kandidati za najvišja mesta, bi se v kateri koli skupini počutili močne. Toda kljub vsemu, v skupinah smo vedno imeli težave, tako da upam, da tega letos ne bo. Če osvojimo prvo mesto, imamo potem zelo dober razpored vse do polfinala," optimistično napove Jani Kovačič.

Slovenci bodo tudi nadaljevanje tekmovanja (če bodo med prvimi štirimi v skupini) odigrali v Bolgariji. Tekmi osmine finala (8. ali 9. september) in četrtfinala (11. september) bosta prav tako potekali v Varni, križali pa se bodo s skupino D, v kateri so vedno neugodni olimpijski prvaki Francozi. Čeprav se je zdelo, da galski petelini prave forme še niso ujeli, so v zadnjem času igro izboljšali. Favoriti za končno zmago so zagotovo Italijani, ki so osvojili tako zadnje evropsko kot tudi svetovno prvenstvo. Nikoli ne gre odpisati niti Poljakov, ki so zmagovalci letošnje Lige narodov. Vse tri reprezentance, ki so, kot že rečeno, trenutno najbolj atraktivne, so v zadnjem času že stopile na najvišjo stopničko v enem izmed večjih odbojkarskih tekmovanj. Je tokrat na vrsti Slovenija? Zaključni boji bodo potekali 14. in 16. septembra v Rimu.