Simone Giannelli: Ne čutimo posebnega pritiska

V italijanskem Rimu, kamor so se iz bolgarske Varne preselili tudi slovenski odbojkarji, se danes začenjajo polfinalni obračuni letošnjega evropskega prvenstva. Nič novega bi lahko dejali, na "Final four" tekmovanja so se namreč uvrstile ekipe, ki so trenutno v samem vrhu tega športa. Prvi polfinalni obračun bosta otvorili reprezentanci Slovenije in Poljske, nato sledi še obračun domačinov Italijanov proti olimpijskim prvakom Francozom. Zdaj gre zares, začenja se namreč boj za odličja. Slovenija že ima tri srebrna, kakšnega leska bi lahko bila tokratna medalja?

icon-expand Italijani, ki so aktualni evropski in svetovni prvaki, si bodo mesto v finalu poskušali zagotoviti na tekmi proti Francozom. FOTO: CEV

V odbojkarskem svetu so si bili mnogi enotni, da je bil prestižni pripravljalni turnir, ki je avgusta potekal na Poljskem, nekakšna predzgodba glavnega dejanja letošnjega evropskega prvenstva. Na Wagnerjevem memorialu so nastopile naslednje reprezentance: Slovenija, Poljska, Italija in Francija. In točno te iste države so se uvrstile v polfinale letošnjega tekmovanja. Sloveniji bo nasproti stala Poljska, Franciji pa Italija. Dober mesec dni nazaj je na najvišjo stopničko stopila Italija, Slovenci so bili drugi, Poljaki tretji, Francozi pa četrti. Toda tokrat je pripravljalno obdobje zamenjala borba za medalje. Mnogi napovedujejo, da je Slovenija letos pripravljena stopiti korak dlje, da so fantje pripravljeni na zlato. Dejstvo, da smo v letih 2015, 2019 in 2021 bili tako zelo blizu, a še vedno predaleč, je tisto, ki letos slovenske odbojkarje postavlja na sam vrh. V teoriji povsem enostavno se v praksi zdi še kako zapleteno. Na zaključni turnir četverice so se namreč uvrstile štiri vrhunske reprezentance. Vsaka s svojimi odlikami bo iskala najboljšo dnevno formo. Formo, ki jo lahko popelje na sam vrh Evrope. Tako kot je Italijane na zadnjem evropskem prvenstvu leta 2021. V napetem finalu v poljskih Katovicah so premagali ravno Slovenijo.

icon-expand Poljaki, ki so aktualni zmagovalci Lige narodov, se bodo pomerili s Slovenci. FOTO: CEV

Italijani so si s četrtfinalno zmago nad Nizozemsko priigrali 150. zmago na evropskih prvenstvih. To ni uspelo še nikomur. Toda za ta rezultat so se morali kar precej namučiti. Na koncu so slavili z rezultatom 3:2, nihče verjetno ni pričakoval tako težke tekme že na tej stopnji. Italijani so le domačini, ki imajo bučno podporo domačega občinstva. Jih to postavlja v vlogo favorita ali so le še pod večjim pritiskom? Kapetan ekipe Simone Giannelli je prepričan, da dodatnega pritiska ne čutijo: "Francija je izjemna reprezentanca z ogromno izkušnjami. Več kot deset let že kraljuje v samem vrhu mednarodne odbojke. Veliko spoštovanja čutim do njih. So zelo tehnična ekipa z malo pomanjkljivostmi. Mi bomo morali odigrati dobro na vseh nivojih igre. Zagotovo bo zelo težka tekma. Toda zavezani smo k temu, da igramo dobro, radi igramo pred domačimi navijači. Želeli smo biti tukaj, želeli smo pripeljati odbojko v Rim." In so tudi jo. Dvoboji bodo odigrani v dvorani PalaLottomatica ali Palazzo dello Sport. Načrtovana leta 1956 in zgrajena med leti 1958 in 1960. Tega leta je gostila poletne olimpijske igre. Sprejme lahko do 11.200 gledalcev.

icon-expand Se bodo Francozi maščevali Italijanom za lanski poraz v četrtfinalu svetovnega prvenstva? FOTO: CEV

Le upamo in želimo si lahko, da bomo v tej množici slišali tudi glasne slovenske navijače. Slovenci smo namreč znani, da se v podporo svojim športnim junakom odpeljemo kilometre daleč. Sploh kadar so v igri najvišja mesta. Leta 2019 se jih je v Katovicah zbrala velika množica. Takšna, ki je na trenutke utišala glasno poljsko dvorano. In tudi na koncu je prevladala slovenska beseda. V polfinalnem obračunu smo bili namreč uspešnejši od domačinov. Ena izmed razburljivejših odbojkarskih tekem so si bili enotni privrženci tega športa. Kako bo letos? "V prvi vrsti se bomo morali boriti za vsako žogo, ob tem pa ostati osredotočeni in igrati kolektivno. Najverjetneje bodo isto poskušali tudi tekmeci. Na tej ravni lahko vsaka ekipa v trenutku spremeni svojo igro. Zato moramo biti na igrišču zbrani, povezani. Poskušali bomo razbrati, kaj bodo Poljaki želeli storiti, ter se temu prilagoditi. Tudi mi smo sposobni storiti enako. Na obračunu bodo odločali detajli in kako si bodo odzvali tekmeci, ko bo šlo eni izmed ekip bolje. Vse pa bo odvisno od nas samih," je pred tekmo povedal slovenski selektor Gheorghe Cretu.