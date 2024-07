Možič: Turnir na Poljskem je za nas zelo pomemben

Slovenski odbojkarji so po 4. mestu, ki so si ga priigrali na letošnjem turnirju Lige narodov, znova zavihali rokave in se začeli pripravljati na poletne olimpijske igre, ki bodo potekale v Parizu med 26. julijem in 11. avgustom. Časa za počitek ni bilo dosti, a vseeno dovolj, da so si vsaj malo spočili misli. "Ja, maksimalno smo izkoristili te proste dni, ki smo jih imeli, da vsaj malo spočijemo glavo. Mislim, da je glava tista, ki trpi največ, fizično pa mislim, da smo dobro pripravljeni. Smo zelo optimistični in vemo, da bomo prišli v Pariz dobro pripravljeni, ker na tem delamo že od samega začetka," pove Jan Kozamernik .

"Gremo korak po korak, trening po trening. Tudi ta turnir na Poljskem bo zelo pomemben za nas. Predvsem zame, glede na to, da so ostali fantje že odigrali veliko tekem. Mislim, da bo selektor vsem namenil nekaj možnosti, da se izkažejo. Drugače pa ja, Pariz se približuje in seveda že odštevamo. Po memorialu bomo najverjetneje dobili še kakšen dan, dva prosto, potem pa nas do Pariza loči še teden dni. Mislim pa, da si še ne znamo predstavljati, kako tam vse to zgleda, bili smo sicer na vseh največjih tekmovanjih, ampak to so bile naše sanje, sanje te generacije ... tako da, ja, upam, da bo ena lepa izkušnja, zagotovo bo pa seveda tudi en dober rezultat," pa optimistično napove Rok Možič.