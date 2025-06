Napovedovale so novi zmagi na Portugalskem, vrnile pa z dolgimi nosovi

Želele, še več - napovedovale so dve novi zmagi v zlati odbojkarski ligi, a razplet je bil ravno nasproten. Slovenske odbojkarice so po dveh uspehih na turnirju v Azerbajdžani pričakovale novi dve zmagi na računu, a se je razpletlo z bolečima porazoma z Ukrajinkami in Portugalkami s katerima so si močno otežile položaj na lestvici v boju na zaključni turnir četverice.

Alessandro Orefice in Nika Milošič FOTO: OZS icon-expand

Slovenke so bile pred tekmo favoritinje, saj Portugalska v treh tekmah lige še ni zmagala. A tokrat je bila boljša tekmica, za odtenek je prevladovala v večini elementov, največja razlika pa je bila pri servisu in posledično sprejemu. V tem so bile domače bolj prepričljive, Slovenkam ni pomagal dober blok. Podobno je bilo dan prej, ko so Slovenke, vsaj na papirju, uživale vlogo favioriotinj oproti Ukrajinkam, a se je razpletlo z gladko zmago tekmic ...

"Zelo sem razočaran nad to tekmo. Nisem razočaran nad odbojko kot tako, saj je ena tekma takšna, druga pa drugačna. Na igrišče lahko prenesemo vse tehnične in taktične elemente ter različne situacije, vendar dokler ne igramo kot ekipa – da stopimo na igrišče s srcem in z malo poguma – ne moremo zmagati. Danes je Portugalska to pokazala. Niso ekipa z najvišjo kakovostjo v Evropi, a so igrale kot ekipa, skupaj, z močno željo po zmagi. Bolj kot nad igro sem razočaran nad tem. Danes nismo pokazali, da se je za ta dres vredno boriti," je bil v izjavi za uradno spletno stran OZS izčrpen selektor Alessandro Orefice.

Slovenke so imele na Portugalskem malo razlogov za veselje.- FOTO: CEV icon-expand

o zmagah nad Madžarsko in Azerbajdžanom v Bakuju so Slovenke tako naletele na hujši oviri. Ukrajinke so bile prav tako še brez poraza, pred Slovenijo pa so dobile že tri tekme, tudi prvo na tem turnirju, obračun s Portugalsko. Zmaga domačink turnirja pa je bila vseeno neprijetno presenečenje. "Enostavno nismo prišle do točke, ko bi lahko razvile svojo igro. Ves čas smo se mučile z vsako žogo. Potem nam je nekako steklo, a to vseeno ni bilo dovolj, da bi obrnile potek tekme. Ne vem, ali je grenak priokus še posledica včerajšnje tekme, vendar danes na igrišču žal nismo pokazale dovolj, da bi lahko zmagale. Moramo se zamisliti, poiskati razloge za to in naslednji turnir v Sloveniji obrniti v svojo korist. V tekmo moramo vstopiti s polno energije in motivacije, da zmagamo obe tekmi," gleda naprej kapetanka slovenske izbrane vrste Saša Planinšec.

Mija Šiftar FOTO: CEV icon-expand

Pri Slovenkah je 17 točk dosegla Eva Zatković, Nika Milošič in Saša Planinšec sta vknjižili vsaka po štiri bloke. V slovenski vrsti je bila dan prej s 16 točkami najučinkovitejša Eva Zatković, Mija Šiftar jih je dosegla 13, za Ukrajinke je Ana Artišuk prispevala 18 točk. Izbranke Orefficceja imajo po štirih tekmah polovičen izkupiček, tretji turnir pa bodo konec naslednjega tedna odigrale pred svojimi navijači v Velenju, v petek se bodo pomerile z Grčijo, v nedeljo pa s Španijo.