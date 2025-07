Ropret in Pajenk po vrnitvi: Nekaj nam ne da miru, radi smo skupaj

Čeprav sta Alen Pajenk in Gregor Ropret reprezentanci že izrekla slovo, bosta po daljšem premoru spet oblekla reprezentančni dres. Dolgoletna člana slovenske odbojkarske reprezentance že komaj čakata, da zaigrata z mlajšimi soigralci, ki so ju navdušili s svojo igro. Dodano vrednost pa vsekakor predstavlja tudi dejstvo, da bo tretji turnir lige narodov potekal pred domačimi navijači v stoženski areni, na katero jih vežejo številni lepi spomini.

Tako Gregor Ropret kot Alen Pajenk sta bila s selektorjem Fabiem Solijem na vezi že vse, odkar je Italijan prevzel vajeti reprezentance, vendar priznavata, da sta pred povratkom potrebovala nekaj počitka. Prav dejstvo, da fantje, ki so se že imeli namen za vedno posloviti od reprezentančnega dresa, vedno znova posežejo po njem, pove, kako zelo povezana je naša odbojkarska reprezentanca.

"Že lani smo se pred olimpijskimi igrami pogovarjali, da bo to za nas, starejše fante, res zadnji turnir, da imamo počasi dovolj. Ampak kot vidimo, smo trenutno tu praktično vsi, z izjemo Klemna Čebulja. Nekaj nam ne da miru, radi smo skupaj. Vemo, da če smo kompletni, smo konkurenčni vsem. Zato smo se tudi nabrali, da bi šli po še kakšno medaljo," je razloge za povratek v reprezentanco opisal Ropret. "Na koncu koncev to radi delamo, radi smo tu skupaj za slovenski grb," pa je dejal Pajenk. Dodaten motiv zanj je bilo tudi dejstvo, da se bo tretji turnir igral v domačih Stožicah, na katere ga veže veliko spominov. "Spet igrati doma je bil pomemben dejavnik. Upam, da nas bo čim več gledalcev prišlo podpirat, sploh zdaj, ko res rabimo podporo," si je še zaželel 39-letni član ACH Volleyja.

Tudi trener Soli nam je zaupal, da veteranov ni potreboval dolgo prigovarjati k povratku. "Imel sem priložnost za pogovor z njima. V njiju sem začutil duh slovenske reprezentance, začutil sem to, kar sem videl v igri reprezentance na igrišču. Rekel sem jima, da jima dam nekaj časa za predah, ko pa bo napočil pravi trenutek, ju prosim, naj prideta na pomoč ekipi. To sta sprejela in sedaj sta tukaj z nami." Dejal je, da je v stikih tudi s Čebuljem, edinim "manjkajočim členom" v reprezentanci. "Dogovorjen sem, da se bova v prihodnjih dneh slišala po telefonu. Zagotovo ne bo prišel za ligo narodov, mogoče se nam pridruži v drugem delu poletja."

Po odličnem prvem delu turnirja v Braziliji je po igranju v bolgarskem Burgasu ostalo nekaj grenkega priokusa. "Normalno je, da imamo vzpone in padce. Celotna ekipa je zadovoljna s prvim tednom in celotna ekipa je nezadovoljna ne nad izidi, toda nad predstavo v drugem tednu. Analizirali smo naše igre in sedaj imamo dva tedna časa, da se vrnemo na naš nivo. Zjutraj sem začutil dobro energijo, fantje želijo pokazati, česa so sposobni pred svojimi navijači," je še dejal Soli.

Po dveh odigranih turnirjih lige narodov izplen Slovencev ni ravno blesteč, s štirimi zmagami in štirimi porazi trenutno zasedajo 12. mesto, a Ropret vztraja, da je vse še precej odprto, sploh ker jih sedaj čaka turnir pred domačimi navijači. "Lestvica je zelo izenačena, sicer se 12. mesto sliši daleč, ampak mislim, da nas do sedmega mesta ločijo tri ali štiri točke. Vse je mogoče, sploh tu v Stožicah. Najbolj pomembno je, da odigramo svoje, mislim, da bi morali iskati vsaj tri od štirih zmag, in če bo to tako, je tudi uvrstitev v najboljših osem še vedno dosegljiva."

Gregor Ropret FOTO: Odbojkarska Zveza Slovenije

Slovenske odbojkarje bodo na drugi strani mreže čakali Kanadčani, Nizozemci, Srbi in Italijani. Prav slednji so v očeh Pajenka največja grožnja. "Italija je tista najtežja ovira, ampak v preteklosti smo jih že premagovali. Sploh, ker igramo doma, mislim, da lahko premagamo vse reprezentance. Šli bomo iz tekme v tekmo, ker vemo, da to najbolj šteje, in poskušali iti počasi." Četudi pri njih ni sodeloval, si je Ropret tekme slovenske reprezentance na prvih dveh turnirjih podrobno ogledal. Navdušili so ga predvsem mlajši igralci, ki šele dobivajo priložnosti za igranje na najvišji ravni.

Alen Pajenk FOTO: Odbojkarska Zveza Slovenije