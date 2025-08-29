Kapetan poudarja, da je prostora za napredek še veliko

To bo za Slovenijo tretji nastop na svetovnih prvenstvih. Leta 2018 so se od tekmovanja poslovili v drugem krogu, pred tremi leti pa so prišli vse do polfinala, kjer so se morali zadovoljiti s četrtim mestom. Četrti so bili tudi v letošnji Ligi narodov, v četrtfinalu so ugnali favorizirane Francoze, nato pa je znova nekaj zmanjkalo za uvrstitev med prve tri.

Tine Urnaut pravi, da četrto mesto v Ligi narodov ni vplivalo na miselnost reprezentance, ji pa je vlilo kar nekaj samozavesti. "Na celotno Ligo narodov je treba dati zelo pozitivno noto. Viseli smo, da sploh ne bi prišli med najboljših osem, nato pa smo prišli do polfinala. Morali bomo pokazati najboljšo odbojko. Če bo boljša od nasprotnikove, bomo veseli."