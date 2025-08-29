Svetli način
Odbojka

Kapetan poudarja, da je prostora za napredek še veliko

Ljubljana , 29. 08. 2025 06.00 | Posodobljeno pred 1 uro

Nina Mihalič , J.B.
Po četrtem mestu v Ligi narodov odbojkarsko reprezentanco prihodnji mesec čaka nastop na svetovnem prvenstvu na Filipinih. Varovanci Fabia Solia imajo upravičeno visoke apetite, a kapetan Tine Urnaut previdno opozarja, da je prostora za napredek še ogromno.

To bo za Slovenijo tretji nastop na svetovnih prvenstvih. Leta 2018 so se od tekmovanja poslovili v drugem krogu, pred tremi leti pa so prišli vse do polfinala, kjer so se morali zadovoljiti s četrtim mestom. Četrti so bili tudi v letošnji Ligi narodov, v četrtfinalu so ugnali favorizirane Francoze, nato pa je znova nekaj zmanjkalo za uvrstitev med prve tri.

Tine Urnaut pravi, da četrto mesto v Ligi narodov ni vplivalo na miselnost reprezentance, ji pa je vlilo kar nekaj samozavesti. "Na celotno Ligo narodov je treba dati zelo pozitivno noto. Viseli smo, da sploh ne bi prišli med najboljših osem, nato pa smo prišli do polfinala. Morali bomo pokazati najboljšo odbojko. Če bo boljša od nasprotnikove, bomo veseli."

Zlata odbojkarska generacija ima štiri medalje z evropskih prvenstev, na prvo v svetovni konkurenci pa še čaka. "Vsako tekmovanje si želimo najboljši možen uspeh. Razlika z evropskim prvenstvom je, da je tukaj še pet, šest vrhunskih ekip z ostalih delov sveta in je konkurenca še večja. Kot sem že velikokrat rekel, edino pomembno je, da igramo najboljšo mogočo odbojko. V tem trenutku moramo maksimalno izkoristiti vsak trening, ker imamo veliko prostora za napredek," je dodal Urnaut, ki se bo s soigralci v Azijo odpravil že 31. avgusta. 

Formo bodo pred potjo na Filipine pilili še na Japonskem, kjer Slovence čakati dve pripravljalni tekmi.

odbojka slovenija fabio soli tine urnaut jani kovačič
Soli se je zahvalil Kržiču in Rancu, Možič pod (velikim) vprašajem

