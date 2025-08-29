Kapetan poudarja, da je prostora za napredek še veliko

To bo za Slovenijo tretji nastop na svetovnih prvenstvih. Leta 2018 so se od tekmovanja poslovili v drugem krogu, pred tremi leti pa so prišli vse do polfinala, kjer so se morali zadovoljiti s četrtim mestom. Četrti so bili tudi v letošnji Ligi narodov, v četrtfinalu so ugnali favorizirane Francoze, nato pa je znova nekaj zmanjkalo za uvrstitev med prve tri.
Tine Urnaut pravi, da četrto mesto v Ligi narodov ni vplivalo na miselnost reprezentance, ji pa je vlilo kar nekaj samozavesti. "Na celotno Ligo narodov je treba dati zelo pozitivno noto. Viseli smo, da sploh ne bi prišli med najboljših osem, nato pa smo prišli do polfinala. Morali bomo pokazati najboljšo odbojko. Če bo boljša od nasprotnikove, bomo veseli."
- FOTO: Damjan Žibert
- FOTO: Damjan Žibert
- FOTO: Damjan Žibert
- FOTO: Damjan Žibert
- FOTO: Damjan Žibert
- FOTO: Damjan Žibert
- FOTO: Damjan Žibert
- FOTO: Damjan Žibert
Zlata odbojkarska generacija ima štiri medalje z evropskih prvenstev, na prvo v svetovni konkurenci pa še čaka. "Vsako tekmovanje si želimo najboljši možen uspeh. Razlika z evropskim prvenstvom je, da je tukaj še pet, šest vrhunskih ekip z ostalih delov sveta in je konkurenca še večja. Kot sem že velikokrat rekel, edino pomembno je, da igramo najboljšo mogočo odbojko. V tem trenutku moramo maksimalno izkoristiti vsak trening, ker imamo veliko prostora za napredek," je dodal Urnaut, ki se bo s soigralci v Azijo odpravil že 31. avgusta.
Formo bodo pred potjo na Filipine pilili še na Japonskem, kjer Slovence čakati dve pripravljalni tekmi.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.