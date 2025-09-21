Svetli način
Odbojka

Mujanović pred tekmo z ZDA: Vsaka ekipa je premagljiva

Manila, 21. 09. 2025 10.55 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
Nina Mihalič
Komentarji
5

Slovenske odbojkarje v ponedeljek ob 14. uri čaka osmina finala svetovnega prvenstva, ki poteka na Filipinih. Nasproti mreže jim bo stala izkušena in močna reprezentanca ZDA. Slovenci so si v skupinskem delu priigrali poraz proti Bolgarom in zmagi proti Čilu in Nemčiji. To jih je postavilo na drugo mesto skupine D, na prvem so zaključili Bolgari.

Nasprotnik Sloveniji v osmini finala svetovnega prvenstva na Filipinih so Američani, ki so v skupini E premagali Kolumbijo, Portugalsko in Kubo ter zasedli prepričljivo prvo mesto. Slovenci in Američani so se letos že srečali na uvodnem turnirju lige narodov v brazilskem Riu, kjer so slavili slovenski odbojkarji. V Manili pa obe ekipi nastopata nekoliko spremenjeni. V slovensko vrsto sta se vrnila Gregor Ropret in Alen Pajenk, manjkata pa poškodovani Rok Možič in kapetan Tine Urnaut, zato vlogo sprejemalca opravlja Nik Mujanović.

Američani, bronasti z olimpijskih iger v Parizu, sicer ne igrajo v popolni zasedbi, a jedro ekipe tvorijo podajalec Micah Christenson, prosti igralec Erik Shoji ter blokerja Taylor Averill in Jeffrey Jendryk. V dobri formi se je izkazal tudi korektor Gabriel Garcia. Reprezentanco vodi legendarni Karch Kiraly, njegov pomočnik pa je Slovenec Luka Slabe.

"Vsaka ekipa je premagljiva, če igramo svojo igro na najvišji ravni. Težko je zdaj ocenjevati, kako pripravljeni smo, ker je veliko odvisno od dnevne forme. Videoanaliz še nismo delali, to nas še čaka. Mislim pa, da smo v redu, čeprav imamo nekaj poškodb – a tudi oni jih imajo. Na take stvari se ni dobro preveč osredotočati, mi moramo delati svoje. Imamo še en ali dva treninga, predvsem potrebujemo 6 na 6, da se uigramo. Če bomo dobro delali, bo vse v redu. Servis je ključ – če z njim ustvarimo pravi pritisk, lahko katerokoli ekipo spravimo stran od mreže in jo precej lažje premagamo," pred tekmo pove Nik Mujanović.

"Obe ekipi igrata v nekoliko drugačnem sistemu – mi z dvema korektorjema, oni pa z več izkušenimi igralci. Ključno bo, da se na njih dobro pripravimo. Dobro poznamo njihove prednosti in tudi, kje preti nevarnost. Če se bomo držali vseh napotkov, lahko pričakujemo ugoden izid. Zelo pomemben bo sprejem, saj jih moramo oddaljiti od mreže. Da zaustavimo njihovo hitro igro, bomo poskušali graditi čim bolj organiziran napad, da bo imel Gregor čim lažjo nalogo pri izbiri najboljše rešitve," pa dodaja Sašo Štalekar.

jank
21. 09. 2025 12.52
+1
Da, vsaka ekipa je premagaljiva. Upajmo, da za Slovenijo to ne velja.
sektor1
21. 09. 2025 12.36
Gremo Slovenija - vladi pa, gradite igrišča in dvorane, ne pa trgovskih centrov !!!!
Slovenska pomlad
21. 09. 2025 12.30
Dober je Mujo.
štajerc65
21. 09. 2025 12.30
Gremo bratje z igrišča. Veliko tekem ste dobili z borbenostjo in srčnost jo, upam da tudi to. SLOVENIJA!
Fomin
21. 09. 2025 11.53
+1
Srečno,pogumno fantje ni predaje🤙
