Mujanović pred tekmo z ZDA: Vsaka ekipa je premagljiva

Nasprotnik Sloveniji v osmini finala svetovnega prvenstva na Filipinih so Američani, ki so v skupini E premagali Kolumbijo, Portugalsko in Kubo ter zasedli prepričljivo prvo mesto. Slovenci in Američani so se letos že srečali na uvodnem turnirju lige narodov v brazilskem Riu, kjer so slavili slovenski odbojkarji. V Manili pa obe ekipi nastopata nekoliko spremenjeni. V slovensko vrsto sta se vrnila Gregor Ropret in Alen Pajenk, manjkata pa poškodovani Rok Možič in kapetan Tine Urnaut, zato vlogo sprejemalca opravlja Nik Mujanović.

Američani, bronasti z olimpijskih iger v Parizu, sicer ne igrajo v popolni zasedbi, a jedro ekipe tvorijo podajalec Micah Christenson, prosti igralec Erik Shoji ter blokerja Taylor Averill in Jeffrey Jendryk. V dobri formi se je izkazal tudi korektor Gabriel Garcia. Reprezentanco vodi legendarni Karch Kiraly, njegov pomočnik pa je Slovenec Luka Slabe.