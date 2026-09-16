Možič pred Čehi: Jezo moramo prenesti na igrišče

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Češka na prvenstvo prihaja z zelo dobro popotnico. Lani se je na svetovnem prvenstvu na Filipinih prebila vse do boja za odličja in tekmovanje sklenila na četrtem mestu. Dobro formo je ohranila tudi na evropskem prvenstvu, kjer je po treh tekmah še brez poraza. Čehi so namreč ugnali Grčijo, Švedsko in Slovaško ter tako potrdili, da bodo eden zahtevnejših tekmecev v slovenski skupini. "Čehi so precej bolj izkušeni kot denimo Švedi ali Slovaki, imajo pa tudi nekaj zelo kakovostnih posameznikov, ki igrajo v močnih ligah. Zanje je tekma zelo pomembna, saj se borijo za drugo mesto v skupini, zato pričakujemo, da bodo na igrišče stopili maksimalno motivirani. Čaka nas težka tekma, na nas pa je, da odgovorimo z enako energijo in pravim pristopom. Če nam bo to uspelo, bo tekma načeloma v naših rokah," pove Nik Mujanović.

"Čaka nas zanimiva tekma proti kakovostnemu nasprotniku. Bližamo se najpomembnejšemu delu prvenstva in izločilnim bojem, zato gre za enega od vrhuncev skupinskega dela. Češka je že na lanskem svetovnem prvenstvu pokazala, da sodi med nevarne ekipe, ki merijo visoko. Proti njej bomo morali prikazati precej boljšo odbojko kot doslej, česar se dobro zavedamo. Verjamem, da smo sposobni dvigniti raven igre in pokazati kakovost, ki jo imamo. Tekme se veselim, saj je to nova priložnost, da kot ekipa zrastemo in pokažemo, česa je Slovenija sposobna," pa je pred tekmo napovedal izkušeni Jan Kozamernik.

Slovenska in češka reprezentanca se z evropskih prvenstev že poznata. Pred petimi leti v Ostravi so v skupinskem delu zmago slavili Čehi, Slovenci pa so jim nato vrnili v precej pomembnejšem trenutku in jih premagali v četrtfinalu."Po porazu nam je še težko in glave morda še niso povsem tam, kjer bi morale biti, zato nam prost dan zagotovo koristi, da se spočijemo in pripravimo na pomembno tekmo. Čehi so kakovostna reprezentanca, kar so z lanskim polfinalom svetovnega prvenstva tudi dokazali. Imajo visok blok, dobro servirajo in so v vseh elementih na zelo visoki ravni. Kljub temu vemo, da jih lahko premagamo, če bomo prikazali svojo igro. Ostajamo pozitivni in verjamemo v najboljše," pa napoveduje prosti igralec Jani Kovačič.

Rok Možič na drugi strani poudarja, da bo morala Slovenija proti Čehom pokazati predvsem več povezanosti in zmanjšati število napak. "Imamo veliko motivacije in predvsem jeze, ki jo bomo želeli prenesti na igrišče ter pokazati svojo najboljšo predstavo. Najpomembneje bo, da bomo držali skupaj in se tudi veselili, kar nam je na zadnji tekmi nekoliko manjkalo. Lepa stran športa je, da imaš hitro novo priložnost za dokazovanje, zato upam, da se bomo tokrat na koncu veselili mi," optimistično napove.