Poljaki na papirju favoriti, a pozor: Slovenci vedo, kako jih vreči s prestola!

Slovenska odbojkarska reprezentanca se je še četrtič zapored uvrstila v polfinale velikega tekmovanja, kjer jo znova čaka Poljska. Po besedah pomočnika trenerja takšna konstantnost ni naključje, ampak dokaz kakovosti, ki jo Slovenija ohranja tudi ob prihodu mlajše generacije igralcev.

"To, da smo že četrtič zapored v polfinalu, nekaj pomeni. Kaže na kontinuiteto in kakovost, ki se je gradila skozi čas. Tudi v tej tranziciji, ko prihajajo mlajši igralci, se še vedno dela dobro, kar potrjuje, da spadamo v sam vrh evropske in svetovne odbojke."

Čeprav bodo Poljaki v polfinale vstopili kot favoriti, slovenski tabor svojo priložnost vidi predvsem v psihološkem vidiku tekme. Da lahko na izločilnih tekmah hitro pride do presenečenja, je po njegovem pokazal tudi obračun Finske in Italije.

"Seveda je vedno prostor za presenečenja. Videli smo, kaj pomeni pritisk in kaj pomeni neobremenjenost. Igra se ena tekma in na tej tekmi se lahko zgodi vse. V tem trenutku so Poljaki favoriti, ampak vedno je prisoten tudi psihološki faktor. Mislim, da smo Slovenci na ključnih tekmah pokazali, da znamo dobro prenašati pritisk. Prav v tem vidim našo priložnost za presenečenje."

Večer pred pomembnim polfinalom sicer v slovenskem taboru poteka brez večjih posebnosti. Poudarek je predvsem na počitku, pripravi in ohranjanju sproščenosti.

"Večeri pred tako pomembnimi tekmami so pravzaprav vedno podobni. Tako je bilo v vseh letih, ko sem še igral, in tako je tudi zdaj. Fantje so osredotočeni in hkrati sproščeni, kar je najpomembneje. Dan pred tekmo je namenjen pripravi in počitku. Ko pa nastopi dan D in se zjutraj zbudiš, se začne odštevanje do tekme."

Pomembno vlogo pri obvladovanju napetosti imajo tudi izkušenejši člani reprezentance, ki lahko mlajšim igralcem pomagajo pri soočanju s pritiskom velikih tekem.