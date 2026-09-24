Poljaki na papirju favoriti, a pozor: Slovenci vedo, kako jih vreči s prestola!

Slovenska odbojkarska reprezentanca se je še četrtič zapored uvrstila v polfinale velikega tekmovanja, kjer jo znova čaka Poljska. Po besedah pomočnika trenerja takšna konstantnost ni naključje, ampak dokaz kakovosti, ki jo Slovenija ohranja tudi ob prihodu mlajše generacije igralcev.
"To, da smo že četrtič zapored v polfinalu, nekaj pomeni. Kaže na kontinuiteto in kakovost, ki se je gradila skozi čas. Tudi v tej tranziciji, ko prihajajo mlajši igralci, se še vedno dela dobro, kar potrjuje, da spadamo v sam vrh evropske in svetovne odbojke."
Čeprav bodo Poljaki v polfinale vstopili kot favoriti, slovenski tabor svojo priložnost vidi predvsem v psihološkem vidiku tekme. Da lahko na izločilnih tekmah hitro pride do presenečenja, je po njegovem pokazal tudi obračun Finske in Italije.
"Seveda je vedno prostor za presenečenja. Videli smo, kaj pomeni pritisk in kaj pomeni neobremenjenost. Igra se ena tekma in na tej tekmi se lahko zgodi vse. V tem trenutku so Poljaki favoriti, ampak vedno je prisoten tudi psihološki faktor. Mislim, da smo Slovenci na ključnih tekmah pokazali, da znamo dobro prenašati pritisk. Prav v tem vidim našo priložnost za presenečenje."
Večer pred pomembnim polfinalom sicer v slovenskem taboru poteka brez večjih posebnosti. Poudarek je predvsem na počitku, pripravi in ohranjanju sproščenosti.
"Večeri pred tako pomembnimi tekmami so pravzaprav vedno podobni. Tako je bilo v vseh letih, ko sem še igral, in tako je tudi zdaj. Fantje so osredotočeni in hkrati sproščeni, kar je najpomembneje. Dan pred tekmo je namenjen pripravi in počitku. Ko pa nastopi dan D in se zjutraj zbudiš, se začne odštevanje do tekme."
Pomembno vlogo pri obvladovanju napetosti imajo tudi izkušenejši člani reprezentance, ki lahko mlajšim igralcem pomagajo pri soočanju s pritiskom velikih tekem.
"Fantje drug drugega bodrijo, spodbujajo in si pomagajo, zato težko izpostavim samo enega. Zagotovo pa imajo starejši igralci, ki imajo izkušnje iz preteklih let, zelo pomembno vlogo. Mlajšim oziroma tistim, ki še nimajo toliko izkušenj s takšnih tekmovanj, pomagajo, da lažje prebrodijo takšne trenutke in dajo vse od sebe."
Pred obračunom s Poljsko po njegovem ne bo odločala zgolj taktika. Slovenci so v zadnjih letih že večkrat dokazali, da sodijo med najboljše, zdaj pa bo pomembno predvsem zaupanje v lastne sposobnosti.
"O taktiki in tehniki niti ne bi preveč govoril. Zavedati se moramo, da znamo igrati odbojko. To smo pokazali v vseh teh letih. Tudi na tem turnirju smo kljub vzponom in padcem dokazali, da spadamo v sam vrh. Najpomembneje je, da zaupamo vase in delamo drug za drugega ter za skupni rezultat. V tem trenutku so ključni odločnost, pogum in to, da vedno gledamo točko naprej."
Kot opozorilo pred polfinalom lahko Slovencem služi tudi izpad gostiteljev Italijanov proti Finski. Pomočnik trenerja poudarja, da Fincev nikakor ne gre podcenjevati, pri Italijanih pa je bilo po njegovem v ključnih trenutkih mogoče opaziti posledice velikega pritiska.
"Finci nimajo slabe ekipe. Imajo dobre igralce in to ni ekipa, ki ne bi znala pokazati dobre odbojke. Italijani pa so igrali doma in bili pod velikim pritiskom. V zadnjih letih so osvojili skoraj vse, zato so bila pričakovanja velika. Finci so pokazali, da se ne predajajo, pri Italijanih pa se je v ključnih trenutkih videlo, da so izgubili osredotočenost. Prav o tem govorim: ostati moraš zbran, vedeti moraš, kaj želiš, in ne smeš popuščati. To bo tudi eden naših ključev na tekmi s Poljsko."
Kljub izpadu domačinov obračuna Slovenije in Poljske ne želi označiti za mali finale. Opozarja, da sta si mesto med najboljšo četverico zaslužili tudi Francija in Finska.
"Težko bi rekel, da je Slovenija–Poljska zaradi izpada Italije nekakšen mali finale. Tukaj je še Francija, ki je ne smemo pozabiti, in vsak dan je nov dan. Vsako prvenstvo je zgodba zase. To, kar smo naredili v preteklih letih, ostaja lep spomin, vendar je treba gledati naprej. Tudi Finsko, ki si je priborila polfinale, moramo obravnavati enakovredno. Lahko bi rekel, da je Poljska vsaj na papirju nekoliko pred drugimi, preostali trije polfinalisti pa so precej enakovredni."
Petkov program v Milanu bo ponudil dva obračuna za veliki finale. Ob 17. uri se bosta za finalno vstopnico pomerili Slovenija in Poljska, štiri ure pozneje pa še Francija in Finska. Slednja je v četrtfinalu pripravila veliko presenečenje, izločila gostiteljico Italijo in utišala domače navijače.
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