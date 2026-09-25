Možič: Verjamem, da jih lahko premagamo

Slovenske odbojkarje od boja za evropsko zlato loči le še ena ovira. V polfinalu jih čaka Poljska, s katero so v zadnjih letih odigrali že številne pomembne obračune. Rok Možič pred novim velikim izzivom poudarja, da bo za uspeh potrebna ena najboljših predstav Slovenije na prvenstvu.

"Mislim, da smo takšnega nasprotnika tudi pričakovali in si ga želeli. Gre za trenutno najboljšo reprezentanco, po mojem mnenju pa bosta na tekmi ključna predvsem servis in sprejem. V Ligi narodov so nas nazadnje premagali predvsem po zaslugi teh dveh elementov. Če bomo uspeli skozi celotno tekmo zdržati njihov pritisk in ga hkrati s svojim servisom vršiti tudi mi, lahko z našo blok-obrambo in protinapadi pridemo do priložnosti za zmago. Pomembno bo, da pokažemo eno svojih najboljših predstav, uživamo ob vsaki osvojeni točki in smo pripravljeni na pravi boj. Zavedamo se, da nam ne bo lahko, a verjamem, da jih lahko premagamo," je pred obračunom dejal slovenski sprejemalec.