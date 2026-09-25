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Odbojka

Možič: Verjamem, da jih lahko premagamo

Milano, 25. 09. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Nina Mihalič
Rok Možič verjame, da Slovenija lahko preseneti Poljake

Rok Možič je bil ob četrtfinalni zmagi nad Belgijo z 18 točkami eden najvidnejših posameznikov slovenske reprezentance, zdaj pa ga s soigralci čaka še precej zahtevnejši izziv. Slovenci se bodo v polfinalu evropskega prvenstva pomerili s Poljsko, tekmecem, ki ga zelo dobro poznajo. Reprezentanci sta se tudi v letošnji sezoni pomerili že trikrat. Prvi obračun v rednem delu Lige narodov je po petih nizih pripadel Sloveniji, v polfinalu istega tekmovanja pa so bili s 3:0 boljši Poljaki. Ti so dobili tudi zadnje medsebojno srečanje konec avgusta na Wagnerjevem memorialu v Krakovu, ko so po petih nizih slavili s 3:2.

Slovenske odbojkarje od boja za evropsko zlato loči le še ena ovira. V polfinalu jih čaka Poljska, s katero so v zadnjih letih odigrali že številne pomembne obračune. Rok Možič pred novim velikim izzivom poudarja, da bo za uspeh potrebna ena najboljših predstav Slovenije na prvenstvu.

"Mislim, da smo takšnega nasprotnika tudi pričakovali in si ga želeli. Gre za trenutno najboljšo reprezentanco, po mojem mnenju pa bosta na tekmi ključna predvsem servis in sprejem. V Ligi narodov so nas nazadnje premagali predvsem po zaslugi teh dveh elementov. Če bomo uspeli skozi celotno tekmo zdržati njihov pritisk in ga hkrati s svojim servisom vršiti tudi mi, lahko z našo blok-obrambo in protinapadi pridemo do priložnosti za zmago. Pomembno bo, da pokažemo eno svojih najboljših predstav, uživamo ob vsaki osvojeni točki in smo pripravljeni na pravi boj. Zavedamo se, da nam ne bo lahko, a verjamem, da jih lahko premagamo," je pred obračunom dejal slovenski sprejemalec.

Slovenija in Poljska se bosta v polfinalu evropskega prvenstva pomerili že četrtič zapored. Prva dva obračuna sta pripadla Slovencem, ki so v letih 2019 in 2021 slavili s 3:1 in se obakrat prebili v veliki finale, leta 2023 pa so Poljaki vrnili z enako mero. Zmagali so s 3:1 in nato osvojili tudi naslov evropskih prvakov.

Zdaj je pred reprezentancama že četrti zaporedni polfinalni obračun na evropskih prvenstvih, razmerje v zmagah pa je 2:1 v korist Slovenije. Slovenska izbrana vrsta ima z evropskih prvenstev že štiri odličja, tri srebrne medalje iz let 2015, 2019 in 2021 ter bronasto iz leta 2023. Tokrat bo lovila peto evropsko odličje, zmaga nad Poljsko pa bi ji prinesla še četrto uvrstitev v veliki finale in boj za tako želeno evropsko zlato.

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