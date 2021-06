Slovenci še do osme zmage v Ligi narodov

Slovenci so tokrat potrebovali nekaj časa, da so ujeli pravi ritem. Tekmo so začeli slabo, a selektor Alberto Giuliani je vendarle našel postavo, ki je v nadaljevanju z zanesljivo igro postavila reči na svoje mesto. S tem se je Slovenija Avstralcem oddolžila za poraz 2:3 na svetovnem prvenstvu leta 2018.

Giuliani je imel proti zadnjeuvrščeni Avstraliji, ki je šele v desetem krogu zabeležila prvo zmago, s 3:2 je premagala Iran, namen spočiti nekatere igralce, tako so tekmo začeli Žiga Štern namesto Klemna Čebulja, Mitja Gasparini namesto Tončka Šterna in Dejan Vinčić namesto Gregorja Ropreta. A začetek je bil katastrofalen, po izidu 5:5 so Avstralci začeli zbirati ase, bloke, Slovencem pa ni uspevalo praktično nič, tako da so tekmeci osvojili kar osem zaporednih točk. Giuliani, ki je ob odmorih poskušal svoje igralce dvigniti z ostrimi in glasnimi besedami, je bil prisiljen menjati, v igro sta stopila Ropret in Alen Šket. Pri drugem tehničnem odmoru so Avstralci že vodili s 16:7, po njem se je igra evropskih podprvakov izboljšala, a zamujenega se ni dalo več nadoknaditi.

Na začetku drugega niza je v igro vstopil tudi Čebulj, ob njem je na sprejemalskem mestu zaigral še Rok Možič, ki se je izkazal z dvema zaporednima blokoma za vodstvo 4:3. Očitno je bilo, da so se Slovenci zbudili, ob prvem tehničnem odmoru niza so že vodili z 8:4, z blokom Šketa 10:5, za asom Alena Pajenka pa že 15:6. Dvoma, da bodo izenačili, ni bilo več, niz se je končal z izidom 25:18.

Tudi v tretjem nizu so Slovenci hitro prišli do prednosti treh točk (7:4), po dobrem servisu Ropreta pa je Možič vodstvo povišal na +4. Razlika je bila taka tudi ob drugem tehničnem odmoru. Do končnice so se "kenguruji" nekajkrat približali na dve točki, toda po izidu 19:17 so Slovenci osvojili pet zaporednih točk, Jan Kozamernik jim je z blokom zagotovil zaključno žogo, ki jo je z napadom sam tudi izkoristil. Podobno so Giulianijevi izbranci dobili četrti niz, po izenačenem začetku in izidu 7:7 so ob drugem tehničnem odmoru pa asu Pajenka vodili že s 16:8, niz pa zanesljivo pripeljali do konca.

V četrtek se bodo Slovenci merili z Iranci, s tem pa tudi zaključili četrti igralni ciklus. V zadnjem naslednji teden jo čakajo še ZDA, Japonska in Bolgarija.