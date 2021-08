Odbojkarji v finišu priprav na EP: dan ni enak dnevu

Slovenski odbojkarji odštevajo dneve do uvodnega obračuna evropskega prvenstva, ko jim bodo 3. septembra nasproti stali gostitelji skupinskega dela Čehi. Tekmovalnost je v slovenski izbrani vrsti na dnevnem meniju. Kot zagotavljata dolgoletna sostanovalca na pripravah, eden najboljših blokerjev na stari celini Jan Kozamernik in podajalec Gregor Ropret, se to ne odraža zgolj na igrišču. Na pripravah dan ni enak dnevu. Monotonijo treningov stroka skuša razbijati s tekmami. Na drugi strani tudi igralci sami skrbijo, da jim ni dolgčas. Tekmovalnost je prisotna na vsakem koraku. Več v prispevku novinarja 24UR Matica Flajšmana. Tekme z EP v prenosu na Kanalu A in VOYO.