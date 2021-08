Čebulj: Že dvakrat smo bili v finalu in bili srebrni. Tokrat upamo še na kaj več

Slovenski odbojkarji so v letošnji reprezentančni sezoni že navdušili s predstavami v elitni Ligi narodov, v kateri so osvojili visoko četrto mesto, na evropsko prvenstvo pa potujejo kot aktualni evropski podprvaki. Vlogo enih od favoritov prvenstva si želijo potrditi tudi v Ostravi, kamor odhajajo odločeni, da se domov še tretjič vrnejo z odličjem, tokrat z zlatim. "Upam, da gre v tretje rado. Jaz osebno in seveda tudi celotna ekipa si zares želimo osvojiti zlato kolajno in mislim, da imamo idealno priložnost. Najboljše reprezentance sveta so bile v letošnji sezoni osredotočene predvsem na nastop na olimpijskih igrah in morda ne bodo tako motivirane, kot je naša. Mi pa po odličnem nastopu v Ligi narodov na evropsko prvenstvo odhajamo s pozitivnimi mislimi, pozitivno nastrojeni, končno tudi zdravi in z visokim ciljem ter željo po zlati medalji," je za spletno stran OZS dejal dolgoletni reprezentančni podajalec Dejan Vinčić. Kot je za odbojkarsko reprezentanco že značilno, so vse misli usmerjene v uvodno tekmo s Češko, o drugih nasprotnikih v skupinskem delu in v izločilnih bojih v našem taboru še ne razmišljajo. Na to opozarja tudi Klemen Čebulj, ki sicer ne skriva, da je cilj Slovenije znova finale, a se zaveda, da na potek prvenstva lahko vpliva marsikaj: "Postaviti si moramo visok cilj. Osvojili smo že dve srebrni medalji in upamo, da se nam bo v finale uspelo uvrstiti še enkrat in da v njem iztržimo še več. Ampak prvenstvo je dolgo, priprave so bile dolge. Kot vedno bomo na igrišču dali vse od sebe, kakšen pa bo rezultat na koncu pa bomo videli, ko se bo prvenstvo končalo." Tudi slovenski selektor Alberto Giuliani v izjavi za spletno stran OZS zagotavlja, da se bodo njegovi varovanci od začetka pa do konca tekmovanja osredotočali nase in na svojo igro: "Naš fokus mora biti naša raven igre. Biti mora visoka, saj nam le to lahko prinese visoko uvrstitev. Ta ekipa si zasluži, da se ponovno uvrsti med najboljše reprezentance. Zavedamo se, da to ne bo lahko, saj je dobre rezultate vedno težje potrjevati, kot pa jih dosegati. A za nami so dobre priprave, dobro smo se pripravili za prvenstvo in prepričan sem, da bomo konkurenčni."