Kozamernik: V četrtfinalu bomo morali dvigniti raven svoje igre

Slovenija je v skupinskem delu zabeležila tri zmage in dva poraza, v osmini finala pa je precej zanesljivo vknjižila novo zmago. Hrvaško so varovanci selektorja Alberta Giulianija premagali s 3:1 v nizih.

Slovenski odbojkarji so se tako še na četrtem zaporednem evropskem prvenstvu uvrstili med osem najboljših reprezentanc stare celine. Kdo bodo njihovi tekmeci v boju za polfinale, bo znano zvečer, ko se bosta pomerili Češka in Francija. Prvi četrtfinalni tekmi bo sicer že jutri gostil Gdansk, v boju za uvrstitev v polfinale bomo spremljali obračuna med Poljsko in Rusijo ter Nizozemsko in Srbijo. Tekmeci Italijanov v boju za polfinale pa bodo Nemci.

Izjave po tekmi iz slovenskega tabora:

Jani Kovačič, reprezentant Slovenije: »Mislim, da smo danes zelo nihali v igri – od zelo dobre igre do precej slabih trenutkov. To se nam ponavlja že vse prvenstvo. Ko pademo v neke vrste luknjo, se težko spravimo iz nje. A važen je rezultat, važno je to, da smo zmagali s 3:1, čeprav je bilo težko. Sedaj smo z mislimi že pri naslednji tekmi in čakamo nasprotnika v četrtfinalu.«

Jan Kozamernik: »Danes smo odigrali že kar solidno tekmo. Vedeli smo, da bo težko, že zaradi tega, ker gre za nacionalni derbi in sta bili obe ekipi zelo motivirani. Pokazali smo, da smo kakovostno boljši. V tretjem setu smo na žalost nekoliko padli, ampak moramo tudi pohvaliti njihovega korektorja Andrića, ki je začetne udarce izvajal res vrhunsko. Četrtfinalna tekma bo zagotovo še veliko težja, zato bomo morali še dvigniti raven svoje igre in pokazati, da si zaslužimo uvrstitev v polfinale.«

Alen Pajenk: »Po napornem začetku smo tudi v nadaljevanju pričakovali težko tekmo. Hrvati so sicer povedli s 6:2, ampak na srečo smo se hitro pobrali, ujeli smo priključek in stopnjevali svojo igro ter dva niza pripeljali do konca. Sledil je padec zbranosti in mogoče tudi malo sreče za Hrvate v zaključku tretjega niza, ko so res pritiskali s servisi in ga tudi osvojili. V četrtem nizu smo zopet prikazali svojo igro, s katero smo dominirali do konca tekme.«