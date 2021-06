Slovenke za konec boljše od Portugalske, zmagovalke odbojkarice iz BiH

Mlade Slovenke so spet pokazale dopadljivo igro, poleg borbenosti in nepopustljivosti, ki jih je krasila na tekmi polfinala proti favoriziranim Bosankam, pa so tokrat dodale tudi zbranost v končnicah, ki jim je v polfinalu manjkala za presenečenje.

V končnicah so dobile dva niza. V prvem je bilo izenačeno do izida 18:18, nato pa so povedle z 22:10 in 24:20, drugo zaključno žogo je z blokom izkoristila Eva Zatković. V drugem so Slovenke že na začetku zaostale z 1:8, v končnici pa s serijo zaporednih točk prišle povsem blizu, a jim je zmanjkala še ena točka. Zato pa so spet dobile končnico ves čas povsem izenačenega tretjega niza, v četrtem pa so tekmice povsem nadigrale.

Od Portugalk so bile boljše predvsem v bloku, dosegle so 12 blok točk, dobile pa niti ene. V asih je bilo 8:4 za Portugalke, ki pa so naredile precej več napak.

Izbranke Gregorja Rozmana so tako ligo končale s sedmimi zmagami in le enim porazom, tretje mesto je sicer manj, kot si je vodstvo reprezentance želelo, a glede na znane okoliščine ni neuspeh.