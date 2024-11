Odbojkarice Calcita brez možnosti proti evropskim podprvakinjam

Slovenske odbojkarske prvakinje, igralke Calcita Volleyja, na prvi domači tekmi Lige prvakinj niso imele prav nobenih možnosti, da bi vsaj ponovile dosežek iz Istanbula, kjer so favoriziranim VakifBankom odščipnile niz. Italijanke, lanske finalistke tega tekmovanja, so tekmo proti Slovenkam vzele zelo resno, trener Stefno Lavarini pa je na igrišče takoj postavil najboljšo postavo z vsemi zvezdnicami.

Kot je pokazal uvod, so si gostje želele ekspresno končati to tekmo. Na začetku s povedle s 4:0, v nadaljevanju pa niso popuščale, višale so razliko, niz pa dobile s 25:9. Drugi niz se je začel z dvema blokoma Sare Hutinski in malo pozneje tudi z vodstvom Kamničank s 3:0, a bolj ali manj je bilo jasno, da vodstva ne morejo dolgo zadržati. Na peti točki sta bili ekipi že izenačeni, kasneje še na osmi, nato pa se je ponovila zgodba s prvega niza. Podobno je bilo tudi v tretjem nizu, ko so se domače na začetku še dokaj solidno držale, a novega naleta italijanske ekipe niso mogle zadržati.