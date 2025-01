Odbojkarice Calcita po dobrem odporu izgubile proti Turkinjam

Kamničanke so v Ljubljani prikazale eno najboljših predstav v sezoni, toda kakovostna razlika ekip je vendarle prevelika, da bi lahko računale na kaj več. Vsekakor pa je lahko njihov trener Bruno Najdič zadovoljen z igro, predvsem v luči naslednjih dvobojev, v prvi vrsti s sobotnim finalom slovenskega pokala v Velenju.

Slovenske prvakinje so se že na prvi medsebojni tekmi v Carigradu zelo dobro upirale izrazitim favoritinjam. Vsaj v prvih dveh nizih, enega so celo dobile, kar je bil tudi edini izgubljeni niz turške ekipe in tudi edini dobljeni Kamničank v letošnjem tekmovanju.

Začetek tekme v Ljubljani je napovedal, da bi se to lahko ponovilo. Slovenke so odlično začele, vodile s 7:5 in bile do konca niza povsem enakovredne. Do izida 19:20 so Turkinjam dihale za ovratnik, toda na koncu je zmanjkal kakšen uspešen napad več in kakšen blok, predvsem razpoloženi Kanadčanki Kieri Van Ryk, ki je v prvem nizu dosegla devet točk.