Odbojkarice Calcit Volleyja ostajajo na slovenskem prestolu

Odbojkarice Calcita Volleyja ostajajo najboljša slovenska ekipa. Na četrti tekmi finalne serije državnega prvenstva so v Mariboru s 3:2 (17, -21, -26, 12, 9) premagale Novo KBM Branik in s skupnim izidom 3:1 v zmagah postale državne prvakinje. To je njihov osmi naslov prvakinj, peti zapovrstjo in druga lovorika v sezoni. "Tekma je bila precej izenačena, vendar menim, da so bile moje igralke danes precej bolj agresivne in so posledično odigrale tekmo na precej višji ravni kot v torek na tretji tekmi. Menim, da bi lahko zmagovalca odločili že prej, a nam je v zaključkih zmanjkalo zbranosti. Toda najpomembneje je, da smo na koncu vseeno slavili," pove Bruno Najdič, trener Calcita.

Pred tem so postale tudi zmagovalke srednjeevropske lige. Mariborčanke, 16-kratne prvakinje, se bodo morale letos zadovoljiti z dvema finaloma in osvojenim slovenskim pokalom."Prve tri nize smo odigrale dobro, nato pa so prišla nihanja, ki so v ženski odbojki nekaj normalnega. Mislim pa, da odločilno vlogo pri takšnih stvareh odigra predvsem glava. S sezono sem v celoti dokaj zadovoljna, saj smo s soigralkami osvojile pokal. Za kakšno lovoriko več, pa se bomo morale še bolje uigrati," pa pove Iza Mlakar, igralka Nove KBM Branik.

Četrta finalna tekma se ni dosti razlikovala od prvih treh, na katerih je bil izid 3:2. Preobratov, takšnih in drugačnih, spet ni manjkalo, Mariborčanke so spet vodile z 2:1, a tako kot na prvih dveh tekmah prednosti niso spremenile v zmago, kot so to storile na tretji tekmi v Kamniku. V zadnjih dveh nizih so povsem odpovedale.