Odbojkarice Gen-I Volleyja do končnega tretjega mesta

Novogoričanke so redni del tekmovanja končale pred Šempetrankami, a so nato v prvi tekmi za tretje mesto izgubile na domačem terenu z 1:3. Na drugi tekmi, v malem finalu sta ekipi igrali na dve zmagi, pa so bile spet boljše gostje in tako je odločala današnja tekma.

Gen-I Volley je dosegel zanesljivo zmago, čeprav so bile tekmice v vseh treh nizih precej blizu. A nikoli dovolj za preobrat, tako da so Novogoričanke po manj kot uri in pol slavile z gladkih 3:0.

Le v začetku prvega niza so bile v prednosti gostje, povedle s 3:0, potem pa so domače prišle do 5:4, vodstva pa niso več spustile iz rok. Šempetranke so še trikrat prišle le na točko zaostanka, nazadnje pri 20:21. Toda Novogoričanke so hitro spet vodile s 24:20, Tia Koren pa je izkoristila prvo zaključno žogo.