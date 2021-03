Odbojkarice in odbojkarji že v polfinalu kvalifikacij za EP

Slovenske odbojkarice so 1. krog kvalifikacij za EuroVolleyU16W začele z zmago proti Avstriji, ki so jo premagale potem, ko so tekmice že vodile z 2:0 v nizih (20:25, 23:25). A varovanke Žive Cofse niso predale, z vse boljšo igro so najprej dobile tretji niz, bile od nasprotnic prepričljivejše tudi v četrtem (25:23), v odločilnem petem nizu pa so se veselile zmage s 15:12.

Čeprav veliko časa za počitek niso imela, so slovenska dekleta na zelo visoki ravni odigrala tudi večerni obračun proti Hrvaški, s katero so se na pripravljalnih tekmah pred začetkom kvalifikacij srečala dvakrat ter enkrat zmagala in enkrat izgubila. Gostiteljice kvalifikacij so bile tokrat brez možnosti, Slovenke so bile uspešnejše s 3:0 (16, 21, 11) in si s prvim mestom v skupini A že zagotovile uvrstitev v polfinale.

Tudi naši mladi odbojkarji so z zmago odprli kvalifikacijski turnir v Dalmaciji. Prvotno bi morali srečanje s Slovaško odigrati že ob 9. uri, a je bilo zaradi zapletov pri testiranju na novi koronavirus v vrstah tekmecev to prestavljeno na 14. uro. Sprememba termina naših kadetov ni vrgla s tira, varovanci Iztoka Kšeleso nasprotnike premagali prepričljivo, s 3:0. V prvem nizu so Slovakom prepustili le 10 točk, drugi in tretji niz sta se zaključila s 25:18.