Odbojkarice in odbojkarji osvojili srednjeevropsko prvenstvo

Slovenske odbojkarice pod vodstvom Sama Miklavca so srednjeevropsko prvenstvo, ki ga je gostil Maribor in na katerem so ob Slovenkah igrale še Čehinje, Slovakinje, Madžarke, Avstrijke in Izraelke, začele z zmago z 2:1 nad Slovaško, v nadaljevanju pa so nanizale še zmagi s 3:0 proti Avstriji in Izraelu. Mlade Slovenke so bile nato s 3:0 uspešnejše še od Madžarske, tekma s Češko pa je odločala o končnem prvem mestu in srednjeevropskem naslovu. Naša dekleta so bila od vrstnic s Češke prepričljivo boljša, s 3:0, ter so se zasluženo veselila zlatega odličja. Tretje mesto so osvojile Slovakinje. "Nastop na srednjeevropskem prvenstvu lahko ocenim kot zelo pozitivnega. Vzdušje v reprezentanci je bilo skozi celoten turnir na visoki ravni, sproščeno in pozitivno, in to nam je uspelo prenesti tudi na igrišče. Prvenstvo smo izkoristili tudi za to, da smo lahko naredili širši izbor igralk, priložnost za dokazovanje so dobila dekleta, ki jih v prejšnjih akcijah ni bilo z nami. Lahko rečem, da so jo zelo dobro izkoristila, mi pa smo tako razširili spisek mladinske reprezentance. Pomembna je tudi zmaga, saj smo dobili potrditev, da je slovenska reprezentanca v tem prostoru še vedno najboljša, in za opravljeno delo in rezultat lahko svoje igralke samo pohvalim," je bil po zmagi za uradno spletno stran OZS zadovoljen selektor Miklavc.

Reprezentanca Slovenije do 19 let: Nina Mavec, Adela Škoflek, Naja Šalamun, Ula Gorjup, Mija Šiftar, Žana Godec, Nina Svetina, Julija Grubišič-Čabo, Isa Ramić, Neja Čižman, Tia Koren, Nastja Gorinšek, Neja Vidali, Kaja Debelak. Selektor: Samo Miklavc.

Slovenski odbojkarji so v Mariboru odigrali šest tekem, najprej so v skupinskem delu tekmovanja z 2:1 odpravili Avstrijo, zatem pa so bili z enakim rezultatom uspešnejši še od Izraela. Drugi dan srednjeevropskega prvenstva je varovancem Roka Knafelca prinesel še zmagi s 3:0 nad Slovaško in s 3:0 nad Madžarsko. Slovenija je tako skupinski del tekmovanja zaključila s štirimi zmagami in se brez poraza uvrstila na prvo mesto ter imela pred izločilnimi boji tudi najboljše izhodišče. Naši odbojkarji so se, kot poroča uradna spletna stran OZS, nato v polfinalu še enkrat srečali s Slovaško in se veselili zmage z 2:1 ter uvrstitve v veliki finale, v katerem so bili prepričljivo, z 2:0, boljši od Avstrije in osvojili zlato odličje. Tretje mesto je osvojil Izrael.

Reprezentanca Slovenije do 20 let: Vid Ranc, Jaka Prevorčnik, Nejc Kožar, Dino Vinkovič, Niko Kovačič, Nik Mujanovič, Janž Janez Kržič, Aljaž Kodrič, Amadej Snedec, Jan Karl Jančič, Mohor Travnik, Jure Kocjančič. Selektor: Rok Knafelc.