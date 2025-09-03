Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Odbojka

Odbojkarice Japonske in Italije prve polfinalistke SP

Bangkok, 03. 09. 2025 17.57 | Posodobljeno pred 9 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Odbojkarski reprezentanci Japonske in Italije sta prvi polfinalistki svetovnega prvenstva za ženske na Tajskem. V Bangkoku so Japonke tesno s 3:2 (-20, 20, -22, 22, 12) ugnale Nizozemke, Italijanke pa so bile s 3:0 (17, 21, 18) prepričljivo boljše od Poljakinj. V četrtek bosta na sporedu še preostala četrtfinalna obračuna.

Slovenke so se na premiernem nastopu na svetovnem prvenstvu odrezale odlično.
Slovenke so se na premiernem nastopu na svetovnem prvenstvu odrezale odlično. FOTO: OZS

Italijanke, olimpijske prvakinje iz Pariza in letošnje zmagovalke lige narodov, nadaljujejo izjemen zmagoviti niz. Zadnji poraz so doživele lani, od takrat pa nanizale kar 34 zmag. Na SP sicer lovijo prvi naslov po letu 2002.

Tako kot v polfinalu letošnje lige narodov so tudi tokrat Italijanke na čelu z najboljšo igralko Paolo Egonu slavile s 3:0. V nobenem nizu niso imele pretiranih težav, čeprav na lestvici mednarodne zveze zasedbi ločita le dve mesti. Italijanke so namreč prve, Poljakinje pa tretje.

Za Italijanke je Egonu dosegla 20 točk, 12 jih je dodala Sarah Luisa Fahr, pri Poljakinjah pa je izstopale Magdalena Stysiak s 15 točkami.

Favorizirane Japonke so se morale na prvi današnji četrtfinali tekmi precej bolj potruditi kot v letošnji ligi narodov, ko so proti Nizozemkam slavile s 3:0 in pri tem v nobenem nizu niso oddale več kot 17 točk.

Nizozemke so povedle z 1:0 in 2:1 v nizih, a so se azijske predstavnice vrnile ter odločilni niz nato dobile s 15:12. Blesteli sta predvsem Yukiko Wada s 27 in Mayu Ishikawa s 25 točkami, medtem ko sta pri Nizozemkah malce izstopali Elles Dambrink z 19 in Eline Timmerman z 18 točkami.

Japonke, ki naskakujejo četrti naslov svetovnih prvakinj, a prvega po letu 1974, se bodo v polfinalu merile bodisi z ZDA bodisi s Turčijo, obračun omenjenih bo na sporedu v četrtek ob 15.30. Turčija je v osmini finala izločila Slovenijo (0:3), medtem ko je z ZDA slovenska izbrana vrsta igrala v skupinskem delu tekmovanja in izgubila z 1:3 v nizih.

V četrtek ob 12. uri bo na sporedu še dvoboj med Brazilkami in Francozinjami. Zmagovalke se bodo pomerile z Italijo.

odbojka svetovno prvenstvo ženske japonska italija
Naslednji članek

Slovenci odigrali prvo tekmo na Japonskem

Naslednji članek

Slovenke na SP naredile 'velik korak za žensko reprezentanco'

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256