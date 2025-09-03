Odbojkarice Japonske in Italije prve polfinalistke SP

Italijanke, olimpijske prvakinje iz Pariza in letošnje zmagovalke lige narodov, nadaljujejo izjemen zmagoviti niz. Zadnji poraz so doživele lani, od takrat pa nanizale kar 34 zmag. Na SP sicer lovijo prvi naslov po letu 2002.

Tako kot v polfinalu letošnje lige narodov so tudi tokrat Italijanke na čelu z najboljšo igralko Paolo Egonu slavile s 3:0. V nobenem nizu niso imele pretiranih težav, čeprav na lestvici mednarodne zveze zasedbi ločita le dve mesti. Italijanke so namreč prve, Poljakinje pa tretje.

Za Italijanke je Egonu dosegla 20 točk, 12 jih je dodala Sarah Luisa Fahr, pri Poljakinjah pa je izstopale Magdalena Stysiak s 15 točkami.

Favorizirane Japonke so se morale na prvi današnji četrtfinali tekmi precej bolj potruditi kot v letošnji ligi narodov, ko so proti Nizozemkam slavile s 3:0 in pri tem v nobenem nizu niso oddale več kot 17 točk.

Nizozemke so povedle z 1:0 in 2:1 v nizih, a so se azijske predstavnice vrnile ter odločilni niz nato dobile s 15:12. Blesteli sta predvsem Yukiko Wada s 27 in Mayu Ishikawa s 25 točkami, medtem ko sta pri Nizozemkah malce izstopali Elles Dambrink z 19 in Eline Timmerman z 18 točkami.

Japonke, ki naskakujejo četrti naslov svetovnih prvakinj, a prvega po letu 1974, se bodo v polfinalu merile bodisi z ZDA bodisi s Turčijo, obračun omenjenih bo na sporedu v četrtek ob 15.30. Turčija je v osmini finala izločila Slovenijo (0:3), medtem ko je z ZDA slovenska izbrana vrsta igrala v skupinskem delu tekmovanja in izgubila z 1:3 v nizih.

V četrtek ob 12. uri bo na sporedu še dvoboj med Brazilkami in Francozinjami. Zmagovalke se bodo pomerile z Italijo.