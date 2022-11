Odbojkarice najboljša evropska ekipa, a ostale brez medalje na SP

S tekmicami v boju za bron so se Slovenke že pomerile v predtekmovanju, tudi takrat so bile boljše Američanke in tudi takrat so bile podobno premočne, saj so zmagale s 3:0 (12, 15, 17). V Sarajevu so nastopile Lena Gabršček, Suzana Ocepek, Valentina Brik, Klara Vrabič, Tija Vrhovnik, Senta Jeler, Jana Ferjan, Mira Jakin in Marina Cencelj. Ekipo je vodil trener Simon Božič. "To četrto mesto žal ne prinaša vozovnice za paraolimpijske igre, samo svetovni prvak se neposredno uvrsti v Pariz. Mislim, da smo lahko ponosne, da smo najboljša evropska država na tem prvenstvu. Imele smo težko skupino, ampak smo iz tega potegnile največ. Tri ekipe iz naše skupine so med 'top 4', tako da smo dale vse od sebe. Imamo kratko klop, malo igralk, smo pa napredovale v vseh elementih igre v zadnjem letu," je nastope na SP ocenila kapetanka Gabršček in dodala: "Če bomo tako nadaljevale, lahko že na naslednjem EP posežemo visoko. Tudi tam bo samo prvo mesto vodilo v Pariz, tako bo to naslednji cilj."

To je bilo sicer osmo svetovno prvenstvo članic. Leta 2002 je takšno tekmovanje gostila tudi Slovenija, prvenstvo je potekalo v Kamniku. Slovenija je doslej osvojila tri kolajne - bron leta 2000, srebro 2002 in vnovič bron leta 2006. Na prejšnjem SP leta 2018 so se naslova svetovnih prvakinj veselile Rusinje, ki pa jih tokrat po odločitvi krovne zveze zaradi ruske vojaške agresije nad Ukrajino ni bilo na tekmovanju.

Tekme Slovenije na SP:

- predtekmovanje:

Kanada - Slovenija 3:1 (18, 21, -19, 22)

Iran - Slovenija 1:3 (-21, -25, 20, -16)

Slovenija - ZDA 0:3 (-12, -15, -17)

- za preboj v četrtfinale:

Slovenija - Finska 3:0 (17, 14, 15)

- četrtfinale:

Ruanda - Slovenija 0:3 (-20, -8, -24)

- polfinale:

Slovenija - Kanada 0:3 (-14, -16, -21)

- tekma za 3. mesto:

Slovenija - ZDA 0:3 (-8, -14, -10)