Mariborčanke ubranile naslov državnih prvakinj

Če so lani z zmago presenetile, pa je njihova prevlada v letošnji sezoni pričakovana, saj je Calcit močno spremenil in pomladil ekipo. Štajerke so zanesljivo dobile redni del, v končnici pa samo dokazale, da so trenutno najboljša slovenska ekipa. Tudi v finalu, v katerem sta bili prvi tekmi izenačeni, končali sta se z izidom 3:2, tretja pa je bila povsem v domeni Mariborčank.
V prvem nizu so tekmice povsem nadigrale. Boljše so bile v vseh elementih, v napadu niso mogle zaustaviti napadov domačih napadalk na čelu z Izo Mlakar, ki je bila na svoji zadnji tekmi kariere izredno motivirana. Prvo višjo prednost so si domače priigrale s petimi zaporednimi točkami po izidu 8:7, po izidu 15:11 pa so spet osvojile štiri točke zapovrstjo, že takrat je bilo ali manj jasno, da bodo povedle z 1:0.
A kot je bilo za pričakovati, taka prevlada na igrišču ni mogla trajati in trajati. V drugem nizu so sicer domače spet dobro začele, dolgo časa vodile, a ne več kot za tri točke. Na 18. točki pa so jih Kamničanke ujele, nato celo povedle, toda končnica je vendarle pripadla bankirkam. Žana Ivana Halužan Sagadin je odlično servirala, niz končala z dvema asoma, pred tem pa je odgovornost v napadu prevzela Mlakar.
V tretjem nizu sta se ekipi izmenjavali v vodstvu, spet pa ga je odločila končnica. Pri vodstvu Mariborčank z 21:20 je bilo še vse odprto, a gostjam so se v končnici zatresle roke, storile so tri napake, tekmo pa je tako kot drugi niz z asom končala Halužan Sagadin.
Mlakar je na svoji zadnji tekmi zbrala 22 točk, pol manj jih je dosegla najučinkovitejša igralka Calcita Neja Čižman.
