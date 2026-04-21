Mariborčanke ubranile naslov državnih prvakinj

Če so lani z zmago presenetile, pa je njihova prevlada v letošnji sezoni pričakovana, saj je Calcit močno spremenil in pomladil ekipo. Štajerke so zanesljivo dobile redni del, v končnici pa samo dokazale, da so trenutno najboljša slovenska ekipa. Tudi v finalu, v katerem sta bili prvi tekmi izenačeni, končali sta se z izidom 3:2, tretja pa je bila povsem v domeni Mariborčank.

V prvem nizu so tekmice povsem nadigrale. Boljše so bile v vseh elementih, v napadu niso mogle zaustaviti napadov domačih napadalk na čelu z Izo Mlakar, ki je bila na svoji zadnji tekmi kariere izredno motivirana. Prvo višjo prednost so si domače priigrale s petimi zaporednimi točkami po izidu 8:7, po izidu 15:11 pa so spet osvojile štiri točke zapovrstjo, že takrat je bilo ali manj jasno, da bodo povedle z 1:0.