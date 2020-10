Odbojkarice po gladki zmagi nad gostiteljicam do prve zmage na EP

Tretjo tekmo evropskega prvenstva proti Črni Gori so Slovenke začele z asom Žane Ivane Halužan Sagadin. Gostiteljice prvenstva, ki so izgubile prvi tekmi s Slovaško in Bolgarijo, so nato sicer prišle do izenačenja na 2:2, po dobrih začetnih udarcihNaje Šalamun in igri ob mreži Selene Leban in Neje Čižmanpa je pri 2:7 Zlatko Čačić že posegel po prekinitvi. Naše odbojkarice so točke nizale v enakem ritmu in z dobrimi začetnimi udarci domačinkam povzročale težave pri sprejemu in posledično v napadu, Šalamunova je z napadom prinesla točko za 15:8. Pri 19:10 je selektor Samo Miklavc v igro poslal kapetanko Julijo Grubišič Čabo, ki je takoj dobro servirala, po točkiŽane Godec v napadu za 21:11 pa si je naša izbrana vrsta že zagotovila zmago v uvodnem nizu. Lebanova je z blokom prispevala zaključno žogo pri 24:11, drugo je izkoristila Halužan Sagadinova.

Z dobro predstavo so Slovenke nadaljevale tudi na začetku drugega niza in si po napakah Črnogork in točkiTaje Gradišnik Klanjšček priigrale štiri točke naskoka. Naša podajalka Halužan Sagadinova je, kot piše na uradni spletni strani OZS, dobro delila žoge med vse svoje napadalke, ki so izkorisčale protinapad za protinapadom, blok Čižmanove pa je pomenil vodstvo z 11:1. Prekinitev na zahtevo črnogorske klopi ni spremenila poteka igre, saj so naša dekleta še naprej pritiskala z začetnimi udarci, Lebanova in Šalamunova pa sta po dobrih obrambahUrške Cikačnabirali točke. Pri 18:6 je priložnost dobila Isa Ramić, nato pa še Živa Javornik in Tia Koren. Prav Javornikova je poskrbela za zaključno žogo pri 24:9, po napaki gostiteljic na servisu pa se je niz zaključil s 25:10 v korist Slovenije.

Tudi potek tretjega niza na začetku ni bil nič drugačen. Miklavc ga je znova začel s svojo udarno zasedbo, le da je Godčevo na mestu srednje blokerke zamenjala Korenova. Na začetni udarec Halužan Sagadinove so Slovenke povedle s 3:0, četrto točko je z napadom prinesla Čižmanova. Črnogorke so za kratek čas dvignile raven igre, a je Gradišnik Klanjščkova z močnim napadom in asom prispevala točki za 8:4, Korenova je blokirala za 9:4. V igro je namesto Lebanove vstopila šeJulija Grubišič Čabo. Dobri začetni udarci Korenove so bili razlog za napake gostiteljic, ko se je Čačić odločil za odmor, je prednost naše vrste znašala že sedem točk (14:7). Ob asu Šalamunove za 17:9 je domača klop poizkusila s še drugo prekinitvijo, Miklavc je v igro spet poslal Ramićevo in Javornikovo. Slovenkam je proti koncu niza nekoliko popustila zbranost, domače so se približale na 16:21, a je kmalu sledila zaključna žoga po novem bloku Čižmanove, tekmo je z asom končala Halužan Sagadinova.

V Podgorici je na sporedu dan odmora, skupinski del evropskega prvenstva pa se bo s tekmami 4. kroga nadaljeval v ponedeljek, ko se bodo Slovenke pomerile z Bolgarkami. Slednje so za zdaj izgubile s Turkinjami in Slovakinjami ter s 3:2 odpravile Črnogorke.