Odbojkarice še do tretje zmage v srebrni evropski ligi

Slovenska reprezentanca se je s tremi gladkimi zmagami že pred drugim turnirjem, ki bo konec naslednjega tedna v Mariboru, povsem približala uvrstitvi na zaključni turnir najboljše četverice, na katerem se bo poskušala uvrstiti v zlato ligo. Izbranke novega selektorjaGregorja Rozmana tudi s tretjimi tekmicami pričakovano niso imele nikakršnih težav. Izraelke so bile enakovredne le na začetkih nizov, ko pa so jim Slovenke s serijami dobrih servisov ušle, je bilo njihovega odpora konec. Slovenke so dosegle deset asov, od tega Eva Zatković, s 17 točkami tudi najučinkovitejša igralka tekme, tri, precej boljše pa so bile tudi vseh drugi elementih.

Izid:

Slovenija - Izrael 3:0 (14, 15, 11)