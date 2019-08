Odbojkarice spisale zgodovino s prvo zmago z evropskih prvenstev

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v šestem poskusu prišla do prve zmage na evropskih prvenstvih. Po treh neuspešnih poskusih na prvenstvu leta 2014 in letošnjih porazih proti Poljski in Belgiji je v Lodžu gladko premagala Portugalsko. Slovenke so bile prvič na prvenstvu v vlogi rahlih favoritinj. To pa ni pomenilo, da bodo imele lahko delo. Vsekakor pa so lahko bolj samozavestno stopile na igrišče in lažje pokazale svoje znanje. Blestele sicer niso, spet so imele težave s sprejemom, a so vseeno pokazale precej več kot tekmice ter se zasluženo veselile uspeha. Z njim so zadržale možnosti, da se v skupini B uvrstijo na četrto mesto, ki bi jim zagotovilo nastop v osmini finala.

Že sam pogled na nasprotno stran igrišča je kazal, da bo izbrankam Alessandra Chiappinija, ki je tokrat tekmo z začel s podajalko Saro Najdičin sprejemalko Moniko Potokar, ti sta v začetni postavi zamenjali Evo Moriin Ano Marijo Vovk, lažje kot proti Poljski in Belgiji. Portugalke namreč niso tako visoke, zato so imele slovenske napadalke več možnosti. In te so izkoristile. Že na začetku je Slovenija povedla s 3:0, tekmice so za nekaj časa vzpostavile ravnotežje, toda po blokih Tine Grudinein Saše Planinšecso Slovenke spet ušle, tokrat na 16:10. Toda slabi sprejemi, Portugalke so ciljale predvsem Potokarjevo, so privedli do tega, da sta bili ekipi na 17. točki izenačeni. Toda dobri servisi in blok Grudine so Slovenkam prinesli prednost, ki je niso več izpustile iz rok.