Odbojkarice v Lodž po zgodovinski uspeh proti favoriziranim tekmicam

Slovenkam žreb ni bil najbolj naklonjen, saj se bodo v Lodžu merile z gostiteljicami, Italijankami in Belgijkami, tremi reprezentancami evropskega vrha, priložnost za zgodovinsko, prvo zmago na evropskih prvenstvih, bodo morale varovanke Alessandra Chiappinijabržkone iskati na tekmah proti Portugalski in Ukrajini. Če bi premagali te dve reprezentanci, bi skoraj zagotovo osvojile najmanj četrto mesto v skupini in se tako uvrstile v osmino finala, kar bi bil za mlado ekipo že lep uspeh.

"To bo naš cilj, čeprav bomo poskušale presenetiti tudi na drugih tekmah. Želimo čim bolj zastopati našo državo, se boriti po svojih najboljših močeh, če bodo tekmice boljše, jim bomo stisnile roke in jim čestitale, kaj drugega bo težko narediti,"je pred tekmovanjem dejalaIza Mlakar, kljub mladosti ena najizkušenejših slovenskih igralk.

"Je pa naša skupina zelo težka, igrale bomo z gostiteljicami, svetovnimi prvakinjami Italijankami in Belgijkami, s katerimi nimamo najboljših izkušenj," še pravi Mlakarjeva, ki je zaradi študijskih obveznosti izpustila prvi del reprezentančne sezone, ko so se njene soigralke merile v srebrni evropski ligi. V njej so za Romunijo zasedle drugo mesto, v skupinskem delu pa so se dvakrat pomerile tudi s Portugalsko, doma so jo premagale s 3:1, v gosteh pa izgubile z 2:3.

V reprezentanci že ob prvem uspehu

Mlakarjeva je bila v reprezentanci že pred štirimi leti, ko so se Slovenke pod vodstvom Bruna Najdičaprvič uvrstile na evropsko prvenstvo, ki je bil na Nizozemskem. Takrat so izgubile vse tri tekme, tudi takrat so imele težko skupino, z Nizozemsko in Poljsko so izgubile z 0:3, zgodovinski niz pa so si priborile v boju z Italijankami.

Poleg korektorice imajo izkušnje z evropskega prvenstva že tudi Monika Potokar, Sara Najdič, Eva Mori, Lana Ščukain Saša Planinšec. Ana Marija Vovk, Eva Zatkovič, Žana Zdovc Sporer, Darja Eržen, Tina Grudina, Ela Pintar, Leja Janežičin Veronika Miklpa bodo debitantke.

Naporen ritem

Slovenke se pred odhodom na Poljsko dvakrat z močnim Azerbajdžanom, pred tem pa so nastopale na turnirju Savaria Cup na Madžarskem, kjer so premagale Španijo in Madžarsko, izgubile pa proti Franciji in Grčiji. Na pripravljalnih tekmah je bilo prisotnih kar nekaj napak, praktično v vseh elementih, ki jih bo poskušal Chiappini odpraviti do prve tekme. To bo obračun s Poljsko, na katerem se pričakuje polna dvorana.

Nato bo ritem zelo naporen, Slovenke bodo na začetku igrale tri dni po vrsti in nato še v torek in sredo, a menijo, da so se v Kranjski Gori dobro telesno pripravile in da zgoščenost tekem ne bi smela biti težava. Po Poljski sledijo obračuni z Belgijo, Portugalsko, Italijo in na koncu v sredo, 28. septembra, z Ukrajino. Prav zadnja tekma bo najbrž odločala o potniku v osmino finala.

Svetovne prvakinje Srbkinje branijo evropski naslov

Prve favoritinje prvenstva bodo Srbkinje, branilke naslova in tudi svetovne prvakinje, najnevarnejše tekmice pa naj bi jim bile Italijanke, obe reprezentanci sta se že uvrstili tudi na olimpijske igre. Italijanke so bile na kvalifikacijskem turnirju boljše od Belgijk in Nizozemk, ki so tudi v širšem krogu kandidatk za kolajne.

V njem so še Poljska, Rusija, ki si je tudi že zagotovila olimpijski nastop, Turčija in Azerbajdžan, nevarne so lahko tudi sicer močno pomlajene Hrvatice, Bolgarke, Nemke in Belorusinje. V skupini A bodo v Ankari igrale Turčija, Srbija, Francija, Bolgarija, Finska in Grčija, v skupini C v Budimpešti Madžarska, Hrvaška, Azerbajdžan, Nizozemska, Romunija in Estonija, v skupini D v Bratislavi pa Slovaška, Rusija, Nemčija, Belorusija, Švica in Španija.

Najuspešnejša država na prvenstvih je Rusija, ki ima 26 kolajn, od tega 19 zlatih. Nemčija, Poljska, Italija in Srbija so bile prvakinje dvakrat, enkrat so se naslova veselile Čehinje, Nizozemke in Bolgarke.