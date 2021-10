Odbojkarice v polfinalu evropskega prvenstva

Tekmo so Slovenke začele odločno. Z dobrimi servisi so tekmicam onemogočale izvedbo napadov, obenem so dobro igrale tudi v bloku in obrambi, hitro nabrale nekaj točk naskoka ter prepričljivo s 25:16 dobile uvodni niz. V drugem so imele pobudo Ukrajinke, ki so ves čas vodile za točko ali dve in tako je bilo vse do razburljive končnice, ki je s 25:23 pripadla tekmicam. Borbene Slovenke se niso predale. V tretjem nizu sta reprezentanci izmenično nizali točke, nato pa so si naše odbojkarice z izjemno igro v obrambi priigrale protinapade, s katerimi so si zagotovile odločilno prednost in niz mirno pripeljale do konca. Četrti set je bil bolj kot ne formalnost in naša dekleta so se lahko veselila zmage s 25:15 in 3:1 v nizih, prvič po letu 2015 pa tudi uvrstitve v polfinale. "Tekmo smo odigrale zares dobro in zares sem ponosna na to ekipo. Ves čas smo se borile in tudi, ko nam ni šlo in nam je v drugem nizu že kazalo nekoliko slabše, smo se pobrale. Za to smo trdo trenirale in kljub vsem nepričakovanim zapletom smo v ključnem trenutku igrale najbolje, zares smo vesele," je po izjemni zmagi nad Ukrajino za uradno spletno stran OZS dejala kapetanka izbrane vrste Lena Gabršček. Selektor Simon Božič je dodal: "Pridružujem se temu, kar je rekla Lena. Kot sem dejal že danes zjutraj na sestanku in ponavljam tudi zdaj, so ta dekleta zame že evropske prvakinje. Odigrati celotno prvenstvo s tako okrnjeno zasedbo brez menjave je nekaj izjemnega. Tiha želja se nam je uresničila in po prvenstvu leta 2015 smo zopet v polfinalu. Zato res vse čestitke mojim igralkam. Zdaj si želimo še, da bi domov prinesli medaljo."

Nove zmage so se v Kemerju veselili tudi slovenski odbojkarji, ki tako ostajajo v igri za visoko 9. mesto. Naši fantje so bili namreč prepričljivo s 3:0 (15, 14, 20) boljši od Francozov. Ti so obračun začeli bolje in povedli s 5:2, a so Božičevi varovanci hitro strnili vrste in izenačili. Sredi niza so Slovenci že prevzeli pobudo in z zanesljivim servisom, dobrim sprejemom in agresivnim napadom brez večjih težav dobili prvi niz. Drugi niz je bil izenačen le do četrte točke, nato pa so naši spet pobegnili. S servisi so še naprej pritiskali na francoske sprejemalce, zelo dobro igrali v obrambi in protinapadih ter se veselili prepričljive zmage s 25:14. Kazalo je že na gladko zmago, a so naši v tretjem nizu na 24. točki močno popustili in nasprotnikom dopustili niz desetih zaporednih točk. To na srečo ni bilo usodno, Slovenci so se zbrali in obračun zaključili pri 25:20 in 3:0.