Odbojkarice v Velenju lovijo dve zmagi

Varovanke italijanskega stratega Alessandra Oreficeja so pretekli konec tedna v Vila do Condeju izgubile tako proti Ukrajini kot Portugalski. Predvsem poraz proti domačinkam še posebej boli, saj so slednje s tem prišle do edine zmage v letošnji izdaji tekmovanja. Ukrajinke so neporažene na vrhu razpredelnice z razmerjem 4-0.