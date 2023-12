Odbojkarice v Zlati evropski ligi

Slovenske odbojkarice v evropski ligi v tej sezoni niso nastopale, spremljali smo jih namreč na evropskem prvenstvu v Belgiji in v kvalifikacijah za olimpijske igre, ki jih je gostila Poljska. Leto pred tem so naša dekleta igrala v Srebrni evropski ligi in osvojila tretje mesto. Po koncu te reprezentančne sezone se je Evropska odbojkarska zveza odločila za spremembe in določila, da bodo reprezentance v zlato in srebrno ligo razvrščene glede na evropsko jakostno lestvico.

Na njej Slovenke, ki jim je v letu 2023 uspel velik skok v razvrstitvi navzgor, zasedajo 13. mesto in se bodo že v novi reprezentančni sezoni dokazovale v elitni Zlati evropski ligi. Slednjo bodo kot prve nosilke začele Ukrajinke, na lestvici jim sledijo Belgijke, Čehinje in Slovakinje, Slovenke pa bodo v ligi nastopale kot pete nosilke. Ob že naštetih reprezentancah bomo v boju za najvišja mesta spremljali še Švedsko, Španijo, Romunijo, Hrvaško, Azerbajdžan, Avstrijo in Estonijo.