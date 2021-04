Odbojkarice začele misijo EP

Pred slovenskimi odbojkaricami, ki so zadnjo tekmo igrale v osmini finala evropskega prvenstva 2019 na Poljskem, je pestra reprezentančna sezona, ki jo bodo začele s kvalifikacijami za letošnji EuroVolley. Prvi turnir bodo dekleta imela med 6. in 8. majem v Daugavpilsu, kjer se bodo srečala z Bosno in Hercegovino, Latvijo in Češko, drugi turnir skupine F, na katerem se bodo ekipe med seboj pomerile še drugič, pa bo med 14. in 16. majem gostila Zenica. Sledilo bo tekmovanje v srebrni evropski ligi, v okviru katere bodo Slovenke v Luksemburgu in Mariboru igrale z Avstrijo, Luksemburgom ter Bosno in Hercegovino. Zaključni turnir najboljše četverice, na katerega so naše odbojkarice že uvrščene, bo 11. in 12. junija v Mariboru. Pozivu slovenskega selektorja Alessandra Chiappinija so se odzvale vse igralke, z izjemo Lane Ščuka, ki se je zaradi študijskih obveznosti nastopom v reprezentančnem dresu odpovedala, Iza Mlakar in Maja Pahor pa sta zaključili kariero. Na prvem treningu v Kranjski Gori bo imel italijanski strateg sprva na voljo enajst igralk,Mirta Velikonja Grbac, Eva Zatković in Brina Bračko se bodo izbrani vrsti priključile jutri, Monika Potokar pa v sredo. Sara Najdič v izbrano vrsto prihaja 22. aprila, kot zadnja pa bo dan kasneje na priprave prispela še Eva Mori, ki zaključuje sezono v Franciji. Chiappini bo v Kranjski Gori opravil tudi pogovore zAno Marijo Vovk, Mojco Penein Elo Pintar, ki še okrevajo po poškodbah.

"Začenjamo z novim upanjem, z novimi cilji, imamo tudi nove igralke. Nimamo veliko časa za delo, zato moramo stvari prilagoditi zelo hitro. Prav tako nimamo prav lahke kvalifikacijske skupine. Poznamo potencial Češke, Latvija je za nas neznanka, Bosna in Hercegovina pa ima v svojih vrstah nekatere res dobre posameznice. Moramo biti previdni in se zares dobro pripraviti, saj bodo tekme težke. Odločili smo se, da odigramo čim več tekem, da še izboljšamo komunikacijo na igrišču in odigramo prave, težke tekme. Zame bodo tekme dobra priložnost, da vidim, kako dekleta funkcionirajo na igrišču. Na prvo tekmo moramo priti dobro pripravljeni. V teh petih dneh, ki so pred nami, se bomo posvetili predvsem taktiki. Večina igralk je v zelo dobri formi, zato lahko začnemo z dobrega izhodišča," je ob prihodu v Kranjsko Goro povedal selektor Alessandro Chiappini.