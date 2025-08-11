Svetli način
Odbojka

Slovenske odbojkarice že odštevajo dneve do svetovnega prvenstva

Ljubljana, 11. 08. 2025 20.43 | Posodobljeno pred 12 dnevi

Avtor
STA
Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je danes začela priprave na svoj prvi nastop na svetovnem prvenstvu, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije. Tekmovanje bo med 22. avgustom in 7. septembrom gostila Tajska.

Izbranke selektorja Alessandra Oreficeja imajo za sabo že več kot dva meseca reprezentančnih akcij. Junija so nastopile v zlati evropski ligi, nato pa še v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2026, kjer so si z zmagama s 3:0 nad Estonijo in Izraelom zagotovile uvrstitev na tekmovanje že pred zadnjo tekmo.

Po uspešno končanem kvalifikacijskem ciklu za EP so se Slovenke zdaj spet zbrale v Ljubljani.

"Začeli smo z odštevanjem dni. Včeraj smo z ekipo imeli zelo dober sestanek, na katerem smo predstavili celotno vizijo in rutino, ki jo zahteva tekmovanje takšne ravni - od fizične priprave do prilagoditve bioritma in časovne razlike. S tem načrtom želimo na Tajsko prispeti v čim boljši formi. Skupina, ki nas čaka, mi je všeč. Začnemo s težkim obračunom proti olimpijskim podprvakinjam iz ZDA, proti katerim nimamo ničesar izgubiti. Tekma bo dobra priložnost, da prebijemo led, nato pa nas čakata še dve, na kateri se taktično pripravljamo že zdaj. Če bomo igrali svojo najboljšo odbojko, bomo skušali zmagati, predvsem pa želimo poseči po zmagi proti Argentini," je začetek priprav za Odbojkarsko zvezo Slovenije opisal selektor.

"Takoj po uvrstitvi na evropsko prvenstvo smo misli usmerile proti svetovnemu prvenstvu. Po kvalifikacijah smo imeli dva prosta dneva, zdaj pa znova treniramo na polno. Vse se zelo veselimo, saj bo to naš prvi nastop na svetovnem prvenstvu. Na Tajskem bomo poskušale odigrati čim bolje in se boriti za vsako točko," je dodala korektorica Polona Frelih.

Slovenke pred odhodom v Nakhon Ratchasimo, kjer bodo odigrale skupinski del prvenstva, čakata še dve pripravljalni preizkušnji. V športni dvorani Vižmarje Brod bodo v soboto in nedeljo gostile Belgijo, v ponedeljek, 18. avgusta, pa se bodo odpravile na Tajsko.

Prvo tekmo bodo odigrale 22. avgusta ob 14.30 proti olimpijskim podprvakinjam in sedmi reprezentanci sveta, ZDA. V skupini sta še Češka in Argentina.

slovenija odbojka reprezentanca odbojkarska zveza slovenije
