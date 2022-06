Slovenke po hudem boju boljše od Estonk

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca nastopa v Srebrni ligi, kjer se meri z reprezentancami Portugalske, Luksemburga, Švedske in Estonije. Prav slednje so bile v 4. krogu gostje naših deklet. Slovenke so v Mislinji po hudem boju zmagale s 3:2 v nizih, čeprav so zaostajale z 1:2.

Marco Bonitta se je razveselil zmage svojih varovank. FOTO: FIVB Po zmagi proti Luksemburgu ter porazih proti Švedski in Portugalski so varovanke Marca Bonitte v Mislinji tesno premagale Estonijo s 3:2. V slovenski skupini A je Portugalska ugnala Švedsko s 3:2 in neporažena ostaja na vrhu razpredelnice s sedmimi točkami. Švedska ima po treh tekmah prav tako sedem točk, a je zaradi enega poraza druga. Tretja je Slovenija s petimi točkami, a z odigrano tekmo več in zmago več od Estonije, ki ima prav tako pet točk. Naslednjo tekmo bodo Slovenke odigrale 15. junija v Tartuju prav proti Estonkam. Izid, Srebrna liga, 4. krog:

Slovenija - Estonija 3:2 (25:18, 18:25, 23:25, 25:22, 15:12)