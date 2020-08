Tadej Boženk in Vid Jakopin želita Slovenijo zastopati na OI

Četrtfinale turnirja svetovne serije v odbojki na mivki bo postregel s ponovitvijo lanskega finala: Nejc Zemljak in Jan Pokršnik proti Tadeju Boženku in Vidu Jakopinu. Slednji par, ki letos brani naslov, poudarja, da je zdaj pritisk bistveno večji v primerjavi z lansko, krstno sezono med slovensko elito na mivki. A kljub temu želita slediti svojim ciljem in morda nekoč Slovenijo zastopati celo na olimpijskih igrah.