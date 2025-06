Odbojkarje po treh zmagah čaka še najtežji tekmec turnirja

Na prvih treh tekmah je Slovenija, ki je ob Poljski edina neporažena ekipa in je tako na lestvici na drugem mestu, sicer zapustila boljši vtis. Premagala je Kubo, Iran in ZDA, medtem ko so Brazilci nadigrali Iran, se mučili z Ukrajino, izgubili pa proti Kubi.

"Bomo videli, koliko energije bomo še imeli, da jo pustimo na igrišču. Ni enostavno odigrati tri tekme v 37 urah, a poskušali bomo v težkih trenutkih vseeno uživati. Takšen je trenutno naš slog igre. Mislim, da bomo sposobni zbrati energijo in odigrati, kolikor dobro le zmoremo," je dejal slovenski selektor Fabio Soli, ki zaenkrat zelo dobro razporeja igralne minute, priložnost za igro za razliko od svojih predhodnikov ponuja veliko igralcem. Tudi mladim, ki mu zaenkrat zaupanje na najboljši možni način vračajo.

Luka Marovt, Nejc Najdič in predvsem Nik Mujanović so izkoristili svoje priložnosti, podobno velja za Janeza Janža Kržiča in tudi za nekoliko bolj izkušenega Žigo Šterna. Vsi ti so poskrbeli, da se pomladitev in spremembe v ekipi zaenkrat ne občutijo, da se odsotnost Klemna Čebulja, Alena Pajenka in Gregorja Ropreta ne pozna, prav tako pa so s svojimi dobrimi predstavami omogočili selektorju, da je nekaj počitka namenil Tinetu Urnautu, Roku Možiču ter Tončku Šternu.