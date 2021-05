Odbojkarje pred Ligo narodov čaka prvi test proti Bolgariji

Spomin na leto 2019 in tekmo izločilnih bojev z Bolgari, ko se je začel slovenski pohod do pariškega finala.

Obe reprezentanci sta na poti Slovencev stali na nepozabnem evropskem prvenstvu, ki ga je Odbojkarska zveza Slovenije (OZS) uspešno priredila v navezi s francoskimi, belgijskimi in nizozemskimi kolegi. Bolgari so bili prva ovira izbrancev Alberta Giulianija v izločilnih bojih v ljubljanski dvorani Stožice, Srbi pa nato v velikem finalu v Parizu, kjer so osvojili naslov (3:1). Prihajajoči tekmi z Bolgari (21. maj) in Srbi (23. maj) bosta edini pripravljalni preizkušnji pred uvodnimi (zgodovinskimi) spopadi v Ligi narodov, kjer bodo nasprotniki poleg Srbov še Italijani in Poljaki.

Selektorji so se dogovorili, da bodo turnir tudi zaradi možnosti ponujanja priložnosti večjemu številu igralcev odigrali z dvema ekipama. Reprezentance bodo tako razdeljene na A- in B-zasedbo, v vsaki je lahko največ 14 igralcev (reprezentance bodo Ligo narodov lahko odigrale z več kot 14 odbojkarji). Zasedbi bosta med seboj odigrali po tri nize in ločeno nabirali točke, vsak osvojen niz bo posamezni reprezentanci prinesel po eno točko. Zmagovalka turnirja bo reprezentanca z največ zbranimi točkami, je v sporočilu za javnost razkrila OZS.

Urnaut: Znova bomo prišli v tekmovalni ritem, kar je pomembno pred Ligo narodov

"Turnir je za nas zelo pomemben, saj bodo to edine tekme, ki jih bomo odigrali. Priložnost bodo dobili vsi igralci, ker moramo razmišljati o menjavah, ki bodo potrebne na tekmah Lige narodov. Priprave so bile kratke, ampak tako kot vedno zelo intenzivne. Vesel sem, ker igralci na igrišču že kažejo pravi obraz, kar je posledica tega, da se poznajo že vrsto let. Pričakujem, da bomo videli agresivno Slovenijo z veliko željo po zmagi na vsaki tekmi,"je turnir napovedal selektor Giuliani.

Kapetan Tine Urnaut prav tako vneto pričakuje prve preizkušnje po dolgem reprezentančnem premoru: "Zadovoljen sem s pripravami, ki smo jih opravili. Nekateri so imeli krajši premor od konca sezone do začetka priprav, drugi daljšega, in tako je pravzaprav vedno. Uvodna dva tedna sta v veliki meri namenjena prilagajanju, da se vsi vrnemo na določeno raven pripravljenosti. Zdaj smo vstopili v zadnji teden priprav, težko bi govoril o tem, kako dobro smo pripravljeni, saj so bile priprave kratke. So pa pred nami tekme, na katerih bomo znova prišli v tekmovalni ritem, kar je pomembno pred začetkom nastopov v Ligi narodov."

Slovenci se bodo z A-zasedbo v petek ob 15.30 pomerili z A-zasedbo Bolgarije, slovenska B-ekipa pa bo ob 19. uri igrala z B-reprezentanco Srbije. Zaradi strogega režima, ki ga v dneh pred odhodom v Rimini zahteva Mednarodna odbojkarska zveza (FIVB), bodo vse tekme zaprte za javnost.